Tres vehículos fueron arrastrados por el desborde del Arroyo Carranza

El fuerte desborde del cauce del Arroyo Carranza, cerca de Añelo, provocó un incidente grave: tres vehículos –un auto particular y dos camionetas– fueron arrastrados por la correntada tras las copiosas lluvias registradas en la región.

Testigos afirman que la corriente llegó a superar los 70 centímetros de profundidad, y que los tres rodados fueron arrastrados entre 200 y 300 metros desde la orilla hacia el interior del cañadón.

Minutos después del incidente, se constató que los ocupantes del vehículo particular pudieron salir a tiempo y se encuentran sanos y salvos. En cambio, los ocupantes de las dos camionetas aún están siendo buscados por los equipos de emergencia desplegados.

Bomberos, Defensa Civil, policía y personal de salud se encuentran trabajando en el lugar para tratar de localizarlos.