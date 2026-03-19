¿Feriado o día no laborable? Qué pasa el lunes 23

El lunes 23 de marzo de 2026 será un día no laborable con fines turísticos en Argentina, lo que genera dudas sobre su alcance y condiciones laborales.

La fecha se estableció para extender el descanso junto al martes 24 de marzo, feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

A diferencia de un feriado, en los días no laborables la decisión de trabajar queda en manos del empleador. En términos generales, la administración pública no presta servicios, las escuelas permanecen cerradas y los bancos no atienden al público, mientras que en el sector privado cada empresa define su funcionamiento.

En cuanto al pago, la diferencia es clave: quienes trabajen el lunes 23 cobrarán el salario habitual, sin adicional. En cambio, en los feriados nacionales sí corresponde el pago doble.

El martes 24 es un feriado inamovible que conmemora el golpe de Estado de 1976 y está destinado a la memoria y la reflexión.

De este modo, el calendario configura un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24.

Durante el lunes 23, los bancos permanecerán cerrados, aunque funcionarán cajeros y home banking, el transporte público operará con frecuencia reducida y la actividad comercial dependerá de cada empresa.