Tormentas en Neuquén: horarios y zonas bajo alerta para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por abundantes precipitaciones y ráfagas de viento. Conocé el cronograma de intensidad para organizar tu jornada y los sectores donde se espera mayor acumulación de agua.

Las tormentas en Neuquén marcarán el pulso de la jornada de este miércoles. Tras un inicio de semana inestable, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo que abarca gran parte del territorio provincial y el Alto Valle de Río Negro. Según el organismo, el fenómeno estará caracterizado por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

En la zona de la Confluencia y los valles, se espera que el agua acumulada oscile entre los 15 y 30 milímetros, aunque en sectores puntuales estas cifras podrían ser superadas.

Dato técnico: Un alerta amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. No es un escenario de catástrofe, pero sí requiere precaución en la vía pública.

Horarios de mayor intensidad y zonas afectadas

Para los vecinos de la región, la clave será la tarde y noche de este miércoles. El reporte indica que las condiciones se agravarán después del mediodía:

Mañana: Nubosidad en aumento con probabilidad de chaparrones aislados.

Nubosidad en aumento con probabilidad de chaparrones aislados. Tarde: Comienzo de la actividad eléctrica y lluvias más persistentes. Es el bloque horario con mayor probabilidad de ráfagas fuertes.

Comienzo de la actividad eléctrica y lluvias más persistentes. Es el bloque horario con mayor probabilidad de ráfagas fuertes. Noche: Se mantiene la inestabilidad, con lluvias que podrían ser intensas antes de comenzar a disiparse hacia la madrugada del jueves.

Las zonas bajo alerta incluyen:

Neuquén: Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú. Río Negro: El Alto Valle (Cipolletti, General Roca), Valle Medio y la zona costera (Viedma).

Recomendaciones de servicio para el ciudadano

Siguiendo nuestra línea de utilidad pública, recordamos las medidas preventivas básicas ante el avance de las tormentas:

Limpieza de pluviales: Retirar hojas y residuos de las canaletas y desagües domiciliarios para evitar anegamientos rápidos. Tránsito: Reducir la velocidad en rutas y calles urbanas. La visibilidad podría verse reducida significativamente durante los chaparrones intensos. Objetos sueltos: Asegurar elementos en balcones o patios que puedan ser desplazados por el viento.

Se espera que hacia el jueves las condiciones mejoren con el ingreso de un frente de aire más fresco, lo que traerá un descenso en la temperatura máxima pero con cielo mayormente despejado.