Weretilneck y el conflicto estatal en Río Negro: ¿Se rompe el diálogo con ATE y UNTER?

El gobernador rionegrino endurece el discurso frente a las medidas de fuerza. Advierte que no habrá nuevas ofertas salariales por fuera del presupuesto.

La provincia de Río Negro atraviesa una de las semanas más complejas en términos de gobernabilidad social. Alberto Weretilneck salió al cruce de los gremios ATE y UNTER, quienes mantienen planes de lucha en reclamo de una recomposición salarial que supere la inflación proyectada. Para el gobernador, las demandas son “imposibles de cumplir sin comprometer el pago de aguinaldos”.

La estrategia de Weretilneck parece ser la del desgaste, apostando a que la opinión pública empiece a pesar sobre los gremios por la falta de clases y la afectación de servicios públicos. Sin embargo, los sindicatos han endurecido sus bases y prometen una “abril caliente” en las rutas rionegrinas. El Alto Valle será, una vez más, el epicentro de una puja distributiva que no parece tener una salida negociada en el corto plazo.