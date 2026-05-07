Ricardo Tapia llega a Neuquén con un viaje a las raíces de la música negra

El líder de La Mississippi se presentará este 14 de mayo en Mood con un proyecto íntimo que explora desde el blues de Nueva Orleans hasta el candombe y la música africana. En una charla profunda, reflexionó sobre la longevidad de su banda, su faceta como multiinstrumentista y dejó un potente mensaje para los artistas neuquinos.

La escena cultural de Neuquén se prepara para recibir a una de las voces más autorizadas del rock y el blues nacional. Ricardo Tapia aterrizará en la capital provincial el próximo 14 de mayo para presentar su dúo junto al guitarrista rafaelino Jamil Isaak en el espacio Mood.

Lejos del formato eléctrico de La Mississippi, este proyecto busca desandar los caminos de la “música negra” en todas sus vertientes: desde el blues tradicional y el de Nueva Orleans hasta sonidos de Jamaica, candombe y ritmos africanos, incorporando instrumentos autóctonos.

El secreto de la vigencia Con más de tres décadas al frente de La Mississippi, Tapia atribuye la vigencia de la banda a una búsqueda constante: “Lo primero es no emperrarse en hacer siempre lo mismo”, confesó en la entrevista, destacando que cada disco es un proyecto cerrado con concepto propio que permite que la música los “rejuvenezca”.

Un músico integral Durante la charla, el artista también recorrió su perfil como productor y multiinstrumentista, ejecutando desde armónica y flauta traversa hasta bajo y batería (instrumento que estudió con el maestro Jorge Minichillo). “El productor que no entiende los instrumentos a veces comete errores”, señaló, subrayando la importancia de conocer la mecánica de cada sonido para lograr la unidad de criterio en la obra.

Mensaje para los músicos de Neuquén Consultado sobre la realidad de los artistas locales en una región con fuerte peso de la industria hidrocarburífera, Tapia fue tajante:

“Uno puede vivir de la música o vivir para la música, y las dos cosas son buenas”.

Reconoció que, si bien la situación económica en Argentina es compleja, el resultado artístico y personal es lo que debe prevalecer. “El músico tiene que seguir siendo músico, no importa cómo haga lo que haga. Tiene que seguir adelante bajo todas las situaciones”, concluyó como un aliento a quienes sostienen la cultura en la provincia.