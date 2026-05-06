Allanamientos en Centenario: encuentran un búnker de droga y armas tras investigar un robo local

Un operativo certero de la Comisaría 52 en los barrios Del Alto y 130 Viviendas permitió desarticular un punto de acopio de estupefacientes y recuperar herramientas robadas. Hay dos personas a disposición de la Justicia.

Allanamientos en Centenario permitieron a la Policía de Neuquén desbaratar lo que comenzó como una investigación por un robo simple y terminó con el hallazgo de un importante cargamento de estupefacientes y un arma de fuego. El operativo, realizado este martes, puso bajo la lupa la creciente interconexión entre los delitos contra la propiedad y el comercio de drogas a baja escala en la región.

Un procedimiento con resultados múltiples

La investigación tuvo su génesis en una denuncia radicada en la Comisaría 52, luego de un robo ocurrido en el barrio Sarmiento. Bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, los efectivos policiales ejecutaron dos órdenes de registro en domicilios ubicados en los barrios Del Alto y 130 Viviendas.

Lo que inicialmente buscaba recuperar bienes sustraídos derivó en un hallazgo de mayor magnitud. Durante las requisas, los agentes identificaron a todos los moradores y procedieron a la demora de un hombre de 40 años y una mujer de 41, quienes estarían vinculados a la causa investigada.

Droga, armas y elementos recuperados

Al notar la presencia de sustancias prohibidas, se dio intervención inmediata a la División Antinarcóticos, que confirmó el secuestro de:

7,693 kilos de cogollos y plantas de cannabis sativa.

de cogollos y plantas de cannabis sativa. 93 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada.

de clorhidrato de cocaína fraccionada. Una pistola Bersa calibre 38 y ocho cartuchos calibre 380.

Además del armamento y la droga, la policía logró recuperar un rotopercutor y varios alargues, elementos que coinciden con las descripciones de la denuncia original por robo simple.

Contexto de Seguridad: En la provincia de Neuquén, los operativos de este tipo se han intensificado durante 2024 y 2025. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad, el cruce de información entre fiscalías de robos y divisiones antinarcóticos ha permitido aumentar la efectividad de los allanamientos en un 25% respecto al año anterior, atacando no solo el síntoma (el robo) sino también la logística delictiva (el narcotráfico).

Compromiso con la seguridad ciudadana

Estos procedimientos forman parte de una estrategia integral de seguridad que busca no solo esclarecer hechos delictivos puntuales, sino también limpiar los barrios de focos de comercialización de sustancias. El fortalecimiento de las tareas de investigación y el equipamiento de las fuerzas son pilares que el Gobierno provincial destaca para garantizar el bienestar de la comunidad en localidades como Centenario.