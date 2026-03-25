La Justicia de Brasil autorizó a la abogada argentina a regresar al país

La Justicia de Brasil resolvió que Agostina Páez, imputada por injuria racial, podrá regresar a la Argentina y deberá cumplir tareas comunitarias como parte del proceso judicial.

La decisión se conoció este martes durante una audiencia en el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro, donde se desarrolló la instancia de instrucción y juzgamiento.

El debate se llevó adelante con fuerte hermetismo. Familiares, parte del equipo legal y periodistas fueron retirados de la sala, y solo permanecieron la acusada junto a su abogada, representantes del Ministerio Público, la querella y autoridades consulares.

Durante la audiencia declararon empleados del bar donde ocurrió el hecho, quienes aportaron su versión sobre lo sucedido.

Luego expuso la fiscalía y finalmente la defensa, que solicitó que el proceso pudiera continuar en la Argentina, lo que fue habilitado parcialmente con esta resolución.

La medida permite el regreso de Páez al país, aunque deberá cumplir tareas comunitarias bajo las condiciones fijadas por la Justicia brasileña.

La causa continúa en curso, ya que la imputación por injuria racial sigue vigente, un delito de gravedad en Brasil.

El caso generó repercusión en ambos países tras la viralización de un video en el que la joven realizaba gestos discriminatorios durante una discusión en un bar.