Obras en los puentes: modifican los accesos desde este sábado

Desde este sábado 28 de marzo, la Municipalidad de Neuquén iniciará una obra vial en el sector de los puentes carreteros que conectan con Cipolletti, uno de los puntos más transitados del área metropolitana.

Los trabajos se concentrarán en un tramo clave del acceso, por lo que se implementará un esquema especial de circulación para ordenar el tránsito durante la intervención.

En sentido de ida, los recorridos habilitados serán por Primeros Pobladores, Carmen de Patagones, Aguado y Lázaro Martín. Como alternativa, se podrá circular por Primeros Pobladores, Carmen de Patagones, avenida Mosconi, Leales, Lules y Lázaro Martín.

Para el regreso, las vías habilitadas serán por Primeros Pobladores o Alderete.

Desde el municipio informaron que en el sector de obra la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora y pidieron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización.

La intervención apunta a mejorar la conectividad en uno de los accesos más utilizados entre ambas ciudades.