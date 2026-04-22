Vaca Muerta sin techo: récord histórico de exportación de crudo neuquino por Puerto Rosales

La terminal marítima registró el mayor cargamento de petróleo shale de su historia. El hito fue posible gracias al salto de producción en la cuenca neuquina y a las obras de infraestructura que permiten llevar el “oro negro” desde nuestra provincia hacia los mercados internacionales.

Neuquén sigue rompiendo sus propios límites. En una operación que marca un antes y un después para la balanza comercial energética, se despachó desde Puerto Rosales (Bahía Blanca) el cargamento de petróleo más grande proveniente de Vaca Muerta. Este récord no solo confirma el potencial del subsuelo neuquino, sino también la eficiencia de la cadena logística que nace en los yacimientos de nuestra provincia.

El operativo involucró un volumen sin precedentes de crudo tipo Medanito, consolidando a la Cuenca Neuquina como el principal motor exportador de la Argentina.

Los números detrás del récord

La magnitud de esta operación se explica por una serie de factores técnicos y estratégicos:

Volumen histórico: El cargamento superó los niveles habituales, optimizando la capacidad de los buques de gran calado que operan en la terminal.

El cargamento superó los niveles habituales, optimizando la capacidad de los buques de gran calado que operan en la terminal. Infraestructura clave: El hito fue posible gracias a las ampliaciones en el sistema de oleoductos de Oldelval y la capacidad de almacenamiento de Oiltanking Ebytem .

El hito fue posible gracias a las ampliaciones en el sistema de oleoductos de y la capacidad de almacenamiento de . Destino global: El petróleo neuquino continúa ganando terreno en refinerías del exterior, compitiendo por calidad y volumen en los mercados más exigentes.

Impacto en la economía provincial

Para Neuquén, estas cifras se traducen directamente en un incremento de la actividad y, fundamentalmente, en el ingreso de regalías petroleras, que son el sostén de la obra pública y los servicios en todo el territorio provincial.

La consolidación de este corredor exportador asegura que el aumento de producción en bloques como Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur tenga una salida ágil hacia el Atlántico. Con las obras de expansión actualmente en marcha, se espera que este tipo de récords se conviertan en la nueva normalidad para el sector energético neuquino durante el resto del 2026.