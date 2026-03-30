Consulta ciudadana sobre la movilidad urbana

La Mesa permanente por la Movilidad Sustentable en la región Metropolitana de la Confluencia avanza en el diseño de una estrategia para relevar experiencias de vecinos sobre la circulación en la vía pública.

Durante un encuentro virtual, los participantes acordaron desarrollar herramientas metodológicas para obtener datos sobre infraestructura vial, transporte urbano, siniestralidad, accesos, conectividad, flujo vehicular y micromovilidad.

Como parte de esta iniciativa, el miércoles 8 de abril se realizará una actividad en las inmediaciones del Parque Central, donde se buscará recopilar testimonios sobre las dificultades que enfrentan los vecinos en sus desplazamientos cotidianos.

La información será procesada con un enfoque técnico, con el objetivo de generar propuestas que puedan ser elevadas a los organismos responsables de las políticas de movilidad.

El trabajo se desarrolla en paralelo a obras como la intervención en Avenida Mosconi y el nodo vial del Acceso Norte, y contempla también una cartografía participativa para detectar puntos críticos.

Del encuentro participaron representantes de ANIDE, el Observatorio Vial, la dirección de Obras Particulares, el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la UFLO y el CONICET Patagonia.