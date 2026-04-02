Se viene el duelo regional en el Federal A

El Consejo Federal confirmó los horarios de la 3° fecha. Los equipos de la zona buscan consolidarse en la tabla de posiciones.

El fútbol regional no da respiro. Se confirmó la programación para la tercera fecha del Federal A, donde los equipos de la cuenca neuquina y el valle rionegrino se juegan paradas importantes. Sol de Mayo de Viedma será el encargado de abrir la jornada adelantando su compromiso, buscando hacerse fuerte de local para prenderse en la pelea de arriba.

El plato fuerte, sin embargo, será el domingo. Deportivo Rincón, el “León del Norte”, recibirá a Cipolletti en un duelo que promete chispas. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no perderle pisada a los líderes de la Zona Sur. Con arbitrajes confirmados y la expectativa de estadios llenos, el Federal A 2026 empieza a mostrar quiénes son los candidatos reales al ascenso. El domingo, el Alto Valle se paraliza por 90 minutos.