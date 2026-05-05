Pasantías en Cipolletti: alumnos de la Escuela Laboral N° 4 se sumarán al Municipio

El intendente Rodrigo Buteler firmó un acuerdo clave que permitirá a estudiantes de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 4 acceder a sus primeras experiencias profesionales en distintas áreas municipales, fomentando la inclusión y el desarrollo de habilidades para el futuro.

Las pasantías en Cipolletti han sumado un nuevo e importante capítulo. En un acto que refuerza el compromiso con la formación técnica y la inclusión social, el intendente Rodrigo Buteler formalizó un convenio con la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 4. Esta iniciativa permitirá que los alumnos de la institución realicen sus prácticas formativas dentro de las dependencias municipales, adquiriendo herramientas prácticas en un entorno real de trabajo.

El acuerdo fue refrendado por la directora del establecimiento, María Ximena Castro, y el secretario de Desarrollo Humano, Diego Cides. Juntos, establecieron las bases de un programa que busca no solo complementar el aprendizaje académico, sino también brindar un primer contacto significativo con el mercado laboral.

Dato de contexto: Según la normativa vigente en Argentina para pasantías educativas, este tipo de acuerdos busca que los estudiantes desarrollen aptitudes que mejoren su empleabilidad. En Cipolletti, esta articulación resulta vital para un sector de la juventud que busca insertarse en un mercado laboral regional cada vez más competitivo.

Detalles y seguimiento del programa

El convenio establece parámetros claros para garantizar que la experiencia sea, ante todo, pedagógica:

Duración: Las pasantías se extenderán por tres meses, con la posibilidad de una prórroga según el desempeño y la necesidad formativa.

Las pasantías se extenderán por tres meses, con la posibilidad de una prórroga según el desempeño y la necesidad formativa. Carga horaria: Los alumnos trabajarán en jornadas reducidas de un máximo de cuatro horas diarias, hasta cinco días por semana, para no interferir con sus estudios.

Los alumnos trabajarán en jornadas reducidas de un máximo de cuatro horas diarias, hasta cinco días por semana, para no interferir con sus estudios. Acompañamiento: Se designará un sistema de doble tutoría. El Municipio aportará un tutor de área para la orientación técnica, mientras que la Escuela N° 4 asignará un docente guía para supervisar el progreso pedagógico.

Una apuesta a la inclusión joven

Durante la firma, el intendente Rodrigo Buteler destacó la relevancia de estos espacios: “Estos acuerdos son fundamentales porque generan oportunidades reales para los chicos. Queremos acompañarlos, que tengan una primera experiencia laboral y herramientas concretas para su futuro”.

Esta acción no es aislada, sino que forma parte de una política de integración entre el Estado municipal y las instituciones educativas locales. El objetivo de fondo es claro: transformar la gestión pública en una plataforma de aprendizaje que facilite la inclusión laboral y social de los jóvenes cipoleños, fortaleciendo el ecosistema productivo de la ciudad.