Muerte en la ETON: una mujer falleció tras descompensarse en la terminal de Neuquén

Un trágico episodio tuvo lugar este martes por la mañana en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén. Una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida tras sufrir una descompensación repentina. El SIEN trabajó en el lugar, pero no logró reanimarla.

La mañana de este martes se vio alterada por una noticia de muerte en la ETON. Según las primeras informaciones policiales, una mujer de unos 60 años falleció de manera repentina mientras se encontraba en el sector de la parada de taxis de la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 horas, en un momento de gran movimiento de pasajeros. De acuerdo con testigos ocasionales, la mujer —quien aparentemente acababa de descender de un micro— se desvaneció de forma imprevista antes de poder abordar un vehículo de transporte.

La intervención del SIEN y protocolos de emergencia

Ante la emergencia, personal de seguridad de la terminal dio aviso inmediato al Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Los profesionales de salud arribaron rápidamente al lugar e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) correspondientes.

Asistencia: El equipo médico trabajó durante varios minutos en el lugar para intentar estabilizar a la víctima.

El equipo médico trabajó durante varios minutos en el lugar para intentar estabilizar a la víctima. Resultado: Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos, se constató el deceso de la mujer en el sitio.

Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos, se constató el deceso de la mujer en el sitio. Procedimiento: Personal policial de la Comisaría 17° y el área de Criminalística perimetraron la zona para realizar las tareas de rigor, aunque todo indica que se trató de una muerte natural por paro cardiorrespiratorio.

Dato de interés: La ETON cuenta con desfibriladores externos automáticos (DEA) y personal capacitado en primeros auxilios, siendo un área cardioprotegida. No obstante, en cuadros de muerte súbita masiva, las probabilidades de éxito dependen de múltiples factores clínicos previos del paciente.

Operatividad de la terminal

A pesar de la conmoción entre los viajeros y trabajadores del sector, la operatividad de la terminal no se vio interrumpida de manera general. El sector de la parada de taxis permaneció restringido durante el tiempo que demandaron las pericias y el posterior traslado del cuerpo por parte del equipo forense.

Desde la administración de la terminal recordaron la importancia de que los pasajeros, especialmente aquellos que realizan viajes de larga distancia, se mantengan hidratados y den aviso ante cualquier síntoma de malestar durante el trayecto, para activar los protocolos de asistencia en la próxima parada.