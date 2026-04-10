Vaca Muerta: Neuquén oficializa el traspaso de áreas estratégicas entre Pluspetrol e YPF

El Ejecutivo provincial dio luz verde a la cesión de derechos sobre tres bloques clave en la cuenca. La movida reconfigura las alianzas operativas en el corazón del shale y refuerza el posicionamiento de la petrolera de bandera en el desarrollo del gas y petróleo.

En un movimiento que redefine las cuotas de participación en el epicentro de la actividad hidrocarburífera, el Gobierno de la Provincia de Neuquén aprobó formalmente la cesión de derechos y acciones de tres áreas operadas por Pluspetrol hacia YPF. El decreto, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, convalida un acuerdo entre las compañías que busca optimizar la eficiencia operativa y concentrar los esfuerzos de inversión en bloques de alto potencial de desarrollo.

La resolución implica que YPF asuma un rol protagónico en áreas que son consideradas fundamentales para el abastecimiento interno y el crecimiento de la capacidad exportadora de la cuenca neuquina. Según pudo analizar la redacción de Neuquen.com, esta transición no solo responde a una necesidad de portfolio management por parte de Pluspetrol, sino que se alinea con la estrategia de la petrolera bajo control estatal de consolidar su dominio en zonas donde la infraestructura ya permite un escalamiento rápido de la producción.

Desde el Ministerio de Energía destacaron que estos movimientos son “habituales en una industria dinámica” y aseguran que los planes de inversión comprometidos para estas áreas se mantienen vigentes bajo la nueva configuración. Para la provincia, la prioridad sigue siendo la misma: que el traspaso de activos se traduzca en mayor actividad, más puestos de trabajo locales y un flujo sostenido de regalías que alimente las arcas públicas en un año de alta exigencia fiscal.