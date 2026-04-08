Figueroa se planta ante Nación: El rechazo total al nombramiento de Lucila Crexell como embajadora

El Gobernador de Neuquén calificó de “inaceptable” la posible salida de la senadora hacia la UNESCO. Figueroa advierte que la provincia no puede perder su representación en el Congreso por un acuerdo diplomático personal.

La política neuquina vuelve a entrar en zona de turbulencias. En declaraciones que sacudieron el tablero regional, el gobernador Rolando Figueroa reveló que su administración se opondrá “rotundamente” a que la senadora nacional Lucila Crexell sea designada como embajadora argentina ante la UNESCO en París.

Para Figueroa, el movimiento que se gesta desde la Casa Rosada no es un reconocimiento a la trayectoria, sino una maniobra que debilita el peso de Neuquén en el Senado de la Nación. “No podemos permitir que el voto de los neuquinos sea moneda de cambio en acuerdos que se cierran a espaldas de la provincia”, confiaron fuentes cercanas al despacho del Gobernador a la redacción de Neuquen.com.

El malestar radica en la vacante que dejaría Crexell y en cómo se reconfiguraría el equilibrio de poder en el Congreso. Figueroa, quien ha hecho de la defensa de la “Neuquinidad” su principal bandera, ve en este posible nombramiento una injerencia directa del centralismo porteño sobre la representación federal. El mensaje es claro: en este 2026, las decisiones que afecten el capital político de la provincia deben pasar por Neuquén, no solo por Balcarce 50. La tensión entre el Ejecutivo provincial y la senadora llega así a su punto máximo, marcando un quiebre que tendrá consecuencias inmediatas en la relación con el Gobierno Nacional.