Caos en el Puente Cipolletti-Neuquén: Vecinos exigen definiciones por el Cuarto Puente

Las demoras en las horas pico superan los 45 minutos. La falta de financiamiento nacional paraliza una obra clave para la conectividad del Alto Valle.

Cruzar de Cipolletti a Neuquén se ha convertido en una odisea diaria que pone a prueba la paciencia de miles de trabajadores. A pesar de las promesas de reactivación, el proyecto del Cuarto Puente sigue envuelto en una nebulosa administrativa entre Nación y las provincias. Hoy, la Ruta 22 es un embudo que afecta la productividad de toda la región.

El intendente de la capital neuquina, Mariano Gaido, junto a su par rionegrino, han vuelto a poner el tema sobre la mesa tras el informe de Vialidad que advierte sobre el deterioro estructural de los puentes viejos. Sin una partida presupuestaria clara para 2026, los municipios evalúan medidas de contingencia, incluyendo la restricción de tránsito pesado en horarios específicos. Mientras la política discute jurisdicciones, el ciudadano común pierde casi dos horas de su vida diaria atrapado en el asfalto.