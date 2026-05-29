Trastorno de ansiedad: cómo identificar los síntomas, frenar el ritmo y cuidar la salud mental

En una era marcada por la hiperproductividad y la exigencia de las redes sociales, el trastorno de ansiedad afecta cada vez a más personas. Una especialista desglosa las diferencias entre el estrés cotidiano, los ataques de pánico y la agorafobia, brindando herramientas clave para volver a conectar con el presente.

El Trastorno de ansiedad ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en uno de los desafíos de salud pública más urgentes de nuestra era. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que más de 300 millones de personas en el mundo conviven con algún tipo de trastorno de ansiedad, una cifra que se disparó tras la pandemia y que sigue en aumento debido al ritmo de vida actual. Pero, ¿cómo distinguimos el estrés cotidiano de un cuadro que requiere atención profesional?

En una reciente intervención radiofónica, la psicóloga Malena Campos arrojó luz sobre esta problemática tan frecuente como invisibilizada. La especialista explicó que la ansiedad, en su fase inicial, opera como un simple indicador. El verdadero problema surge cuando se instala como un trastorno: un malestar que no está anudado a un evento traumático específico, sino que queda “suelto” y flotando en la psiquis del paciente, manifestándose con un fuerte componente físico y emocional.

El peso de la hiperproductividad y las redes sociales

Vivimos en una época que exige resultados inmediatos. La cultura de la hiperproductividad y el consumo irreal que fomentan las redes sociales nos empujan a un “imperativo de disfrutar” constantemente. Esta presión por estar siempre activos, produciendo o demostrando felicidad, genera una profunda desconexión con nuestro propio ser.

Cuando la mente se abruma al no poder procesar de dónde proviene la angustia, el cuerpo responde. Es allí donde el relato del paciente se vuelve confuso e invasivo, dificultando el inicio de un tratamiento claro.

Ataques de pánico y agorafobia: Cuando el cuerpo grita

Una de las manifestaciones más extremas de este trastorno son los ataques de pánico. Campos los describe como un pico máximo de ansiedad que genera síntomas severos, como taquicardia, dolor en el pecho y una sensación inminente de muerte, llevando a muchas personas a terminar en las guardias médicas creyendo sufrir un infarto.

Este nivel de terror puede desencadenar otras patologías, como la agorafobia. Este cuadro se caracteriza por el miedo paralizante a los espacios abiertos, a las multitudes (como hacer fila en un banco o estar en un recital) y se alimenta del temor a sufrir un nuevo ataque de pánico en un lugar donde escapar o recibir ayuda parezca imposible.

El poder de la pausa como herramienta

Frente a este panorama, existen herramientas terapéuticas efectivas. La principal recomendación de los expertos es aprender a estructurar pausas. No se trata de un descanso planificado en el parque, sino de pequeños anclajes en la rutina diaria para observar el presente, concentrarse en el “aquí y ahora” y cortar la cadena de pensamientos catastróficos.

Además, es fundamental desmitificar la idea de la felicidad continua. La vida implica transitar la tristeza, el enojo y el vacío. Aceptar estas emociones sin forzar una alegría plástica es el primer paso para una salud mental genuina. En casos donde la pausa no es suficiente, el acompañamiento psicológico y, si el profesional lo indica, el apoyo psicofarmacológico, son pilares fundamentales para recuperar la calidad de vida.