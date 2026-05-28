Crisis en el hospital de Villa La Angostura: 40 vacantes sin cubrir y salarios que no pagan el alquiler

ATE suspendió el paro a la espera de una mesa técnica con Salud, pero el panorama es alarmante. Nicolás Béjar denunció que los sueldos estatales no logran competir con el costo de vida en la cordillera, dejando áreas enteras sin profesionales ni calefacción.

La crisis en el hospital de Villa La Angostura ha llegado a un punto de no retorno. Aunque el gremio ATE (lista Verde y Blanca) decidió levantar temporalmente las medidas de fuerza en la localidad y en Villa Traful, los trabajadores mantienen el estado de alerta a la espera de respuestas concretas en la mesa técnica convocada para este viernes por el Ministerio de Salud.

El Secretario General de la seccional, Nicolás Béjar, graficó en una cruda entrevista radial el colapso operativo que sufre el sistema sanitario local. “Hoy somos un hospital de baja complejidad intentando dar respuestas que nos exceden, y lo hacemos con un plantel diezmado”, advirtió.

El cuello de botella: Sueldos estatales y alquileres turísticos

El nudo central del conflicto no es solo presupuestario, sino demográfico y económico. Actualmente, el hospital cuenta con 40 vacantes congeladas desde hace más de un año o dos. El Estado no logra reclutar médicos, enfermeros, ni técnicos de laboratorio o rayos.

¿El motivo? La brecha insalvable entre el salario estatal y el costo de vida en uno de los principales destinos turísticos del país.

“Es matemática pura. Un enfermero o técnico que recién ingresa puede cobrar dos millones de pesos, pero un alquiler básico en Villa La Angostura no baja de un millón. Estás destinando más del 50% de tu sueldo solo para tener un techo, sin contar alimentos ni servicios. Nadie quiere venir a trabajar en estas condiciones”, detalló Béjar.

Servicios en riesgo y falta de calefacción

La escasez de recurso humano resiente directamente la atención a la comunidad. Béjar explicó que hay servicios que dependen de una sola persona: “Si el técnico de rayos se toma licencia o se enferma, la ciudad se queda sin la posibilidad de hacer una placa”.

A la falta de personal se le suma el deterioro de la infraestructura. El hospital enfrenta el crudo invierno cordillerano sin un sistema de calefacción central operativo, viéndose obligados a mitigar el frío con estufas eléctricas o caloventores en las salas de internación y espera.

Un reclamo con impacto en la economía local

Desde el gremio buscan desmitificar la idea de que los aumentos salariales para estatales son “un gasto”. “La plata que cobra un trabajador del hospital no se va a una cuenta en Miami; se gasta en el almacén del barrio, en la pizzería y en el supermercado de Villa La Angostura. Mejorar nuestros sueldos es reactivar la economía circular de nuestro pueblo”, concluyó el dirigente.

La mesa técnica de este viernes será clave. De no mediar propuestas que contemplen un diferencial por zona desfavorable real y un plan de contingencia habitacional para los profesionales, el fantasma de un nuevo paro total volverá a sobrevolar la región.