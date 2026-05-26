Tarifas eléctricas en Neuquén: la paradoja de la provincia productora con la energía más alta del país

El secretario de ACIPAN, Daniel González, advirtió sobre el impacto letal de las tarifas eléctricas en Neuquén para las pymes. Además, analizó la fuerte caída del consumo, la nueva plataforma local para competir con Mercado Libre y el efecto desigual de Vaca Muerta en la economía regional.

Las tarifas eléctricas en Neuquén se han convertido en el principal dolor de cabeza para el sector comercial. En una provincia que funciona como el motor energético de la República Argentina, los comerciantes locales enfrentan una paradoja insostenible: producen la energía que abastece al país, pero pagan las facturas más caras a nivel nacional.

En una reciente entrevista, Daniel González, secretario y ex presidente de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), desglosó la compleja realidad que atraviesa el sector privado neuquino, acorralado por los costos fijos, la recesión y las particularidades de una economía distorsionada por el auge petrolero.

Por qué pagamos la energía más cara de la Argentina

La raíz del problema no radica en el costo de generación de la energía, que es uniforme para todo el territorio nacional, sino en el Valor Agregado de Distribución (VAD). Según explicó González, entidades como el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) encabezan el ranking de las tarifas más onerosas del país.

“Tenemos un territorio inmenso y muy poca densidad poblacional. Llevar una línea eléctrica a un paraje alejado cuesta fortunas, y esos costos operativos, sumados a las escalas salariales de la región, se trasladan directamente a la factura del comerciante”, detalló el referente de ACIPAN. Esta situación marca una asimetría histórica con Buenos Aires y el conurbano, donde la alta concentración de usuarios y los históricos subsidios abaratan radicalmente el servicio.

Competencia digital: IA neuquina contra los gigantes del e-commerce

Más allá de los costos fijos, el comercio tradicional enfrenta la migración de los consumidores hacia plataformas digitales. Para combatir la fuga de capitales hacia gigantes como Mercado Libre, ACIPAN impulsó el desarrollo de un marketplace local.

Esta innovadora herramienta incorpora Inteligencia Artificial para rastrear y comparar precios. El objetivo es demostrar al consumidor neuquino que, al sumar los costos de envío y considerar el servicio de posventa, comprar en el comercio de proximidad suele ser económicamente más conveniente.

Estanflación y las dos caras de Vaca Muerta

El escenario comercial se completa con un contexto macroeconómico recesivo. González describió la situación actual como una “estanflación” (estancamiento económico con inflación), donde el mostrador sufre una fuerte caída en el volumen de ventas, aunque mantienen la esperanza de un rebote para julio o agosto.

A esto se suma el “Efecto Vaca Muerta”. Si bien el desarrollo no convencional es un faro de atracción, genera una economía de dos velocidades. “Atrae inversiones y población, pero encarece los alquileres, los servicios y la logística. La pyme comercial tradicional, que no es proveedora directa del petróleo, sufre los costos de Vaca Muerta pero no percibe sus ingresos”, concluyó González.

Información Extra: El impacto real en el mostrador

Para dimensionar la preocupación de ACIPAN, es vital observar los datos a nivel nacional. Según los últimos informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes han registrado caídas interanuales superiores al 18% durante el primer cuatrimestre del año. En Neuquén, este porcentaje se agrava en los comercios de barrio debido a que la actualización de los cuadros tarifarios del VAD representó incrementos en las facturas de luz que oscilaron entre un 150% y un 300% de un mes a otro, devorando el margen de rentabilidad operativa.