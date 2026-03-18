Dictan conciliación obligatoria y se levanta paro en aeropuertos

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y dejó sin efecto el paro en aeropuertos previsto para este miércoles, una medida que amenazaba con generar demoras y cancelaciones en vuelos en todo el país.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, que intervino en el conflicto entre ATE y la ANAC.

La conciliación regirá por 15 días desde las 9 del 18 de marzo y obliga a las partes a suspender cualquier medida de fuerza, garantizando la operatoria normal en los aeropuertos de Argentina.

Durante ese período, los trabajadores deberán prestar servicios con normalidad, mientras se abre una instancia de negociación.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello indicaron que el objetivo es encauzar el diálogo y avanzar en una solución al conflicto.

Además, se intimó al gremio a levantar el paro y a la ANAC a no aplicar sanciones contra los trabajadores.

La medida de fuerza había sido impulsada por ATE, en reclamo por aumentos salariales pendientes y la reapertura de paritarias.

El conflicto generaba preocupación en el sector aerocomercial por el impacto sobre la actividad.

Con la conciliación en marcha, se inicia una etapa de negociación mientras los vuelos operan con normalidad.