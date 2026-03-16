Cristina Kirchner declara este martes en la Causa Cuadernos

La expresidente Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco del juicio oral por la Causa Cuadernos.

El expediente investiga un presunto circuito de recaudación de sobornos durante los gobiernos kirchneristas y ahora ingresará en una nueva etapa con el inicio de las indagatorias presenciales ante el Tribunal Oral Federal N.º 7.

La audiencia se realizará en la Sala AMIA de los tribunales federales, un espacio que fue reacondicionado para poder realizar audiencias con un número elevado de imputados.

Para la primera jornada también fueron citados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, su exsecretario Roberto Baratta, además de Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

Ante la cantidad de acusados en el expediente, el tribunal dispuso que solo estén presentes en la sala los imputados citados en cada jornada, mientras que el resto podrá seguir el desarrollo de las audiencias de forma remota.

En paralelo al avance judicial, la organización política La Cámpora convocó a una movilización para acompañar a la exmandataria. La concentración está prevista desde las 7 frente al edificio donde reside la expresidente, ubicado en San José 1111, desde donde marcharán hacia los tribunales.

Además, sectores militantes prevén realizar una vigilia durante la madrugada previa a la indagatoria como muestra de respaldo político.

La movilización se desarrollará en medio de tensiones entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, en una instancia clave del proceso judicial que tiene a la exmandataria como una de las principales imputadas.