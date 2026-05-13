IA Week 2026: Neuquén se convierte en El Faro Tecnológico de la Patagonia

Mañana arranca el evento de inteligencia artificial más importante de la región. Expertos, empresas y el sector público se reúnen en el Polo Tecnológico para redefinir el futuro productivo de Vaca Muerta y el ecosistema emprendedor del Alto Valle.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.

La ciudad de Neuquén se prepara para recibir, del 14 al 16 de mayo, la IA Week 2026. El encuentro, que tendrá lugar en el Polo Científico Tecnológico (Av. Soldi y Huilén), busca consolidar un ecosistema donde la tecnología no sea solo una herramienta, sino el motor de la productividad regional.

Vaca Muerta e Inteligencia Artificial: La nueva alianza

Uno de los ejes centrales de esta edición será el impacto de la IA en la matriz productiva del país. Referentes del sector energético, como Horacio Marín, analizarán cómo la integración de procesos inteligentes y la IA generativa ya no son una opción, sino una necesidad para mejorar la eficiencia en Vaca Muerta.

Eficiencia operativa : Casos reales de aplicación de IA en la optimización de pozos y logística energética.

: Casos reales de aplicación de IA en la optimización de pozos y logística energética. Networking estratégico: Un punto de encuentro clave para generar sinergias entre el sector público, empresas de servicios petroleros y emprendedores tecnológicos de Neuquén y Río Negro.

Speakers de vanguardia: De Santi Siri a Freddy Vivas

La agenda cuenta con una grilla de disertantes que lideran la frontera tecnológica a nivel nacional e internacional. Entre los nombres confirmados destacan:

Santi Siri y Freddy Vivas : Referentes que abordarán desde la ética en la IA hasta el potencial de los datos en la toma de decisiones empresariales.

: Referentes que abordarán desde la ética en la IA hasta el potencial de los datos en la toma de decisiones empresariales. Diego Manfio (Ingeniería SIMA): Quien ha definido este evento como una “ventana al futuro” para detectar nuevas inversiones en el sur argentino.

Experiencias interactivas y talento local

Más allá de las charlas magistrales, la IA Week 2026 ofrecerá espacios de experimentación para que profesionales y pymes conozcan de cerca herramientas de IA generativa. Además, el evento busca fomentar el talento local con iniciativas como el premio a las mejores tesis de ingeniería del país, con incentivos que alcanzan los 12 millones de pesos.

Nota para el lector: La inscripción es gratuita pero requiere registro previo debido a la alta demanda de sectores que buscan incorporar estas herramientas en sus espacios laborales.

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