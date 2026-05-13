Inquilinos en Neuquén: el dramático impacto del DNU y precios que ya consumen el 60% de los salarios

La desregulación habitacional golpea con fuerza en la capital provincial. Entre contratos cortos y aumentos trimestrales, Federico Prior advierte sobre una crisis donde la “libertad de mercado” solo favorece a los propietarios.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.

Los inquilinos en Neuquén atraviesan uno de los momentos más críticos de la última década. La vigencia del DNU 70/2023 ha transformado el acto de alquilar en una carrera de obstáculos donde la vulnerabilidad del eslabón más débil —el trabajador— queda expuesta ante la ausencia de marcos regulatorios. Federico Prior, referente de la Federación de Inquilinos local, advierte que la supuesta “libertad” de pactar entre partes no es más que una imposición de condiciones por parte del mercado inmobiliario.

Contratos cortos y aumentos sin respiro

Desde la implementación del decreto, la estabilidad habitacional ha desaparecido. Los contratos, que bajo la antigua ley eran de tres años, hoy suelen firmarse por uno o dos años. A esto se suma la frecuencia de las actualizaciones de precio: “Estamos viendo aumentos cada tres o cuatro meses, algo insostenible para cualquier presupuesto familiar”, explicó Prior durante la entrevista.

Esta dinámica genera que la renovación de un contrato sea un evento traumático, con incrementos iniciales que muchas veces superan ampliamente la inflación acumulada, forzando a muchas familias a desplazarse hacia zonas periféricas o a hacinarse.

La asfixia del salario: El 60% al alquiler

La cifra más alarmante que arroja el análisis de la Federación es el peso del alquiler sobre los ingresos. En Neuquén, se estima que las familias destinan entre el 50% y el 60% de su salario solo para cubrir el costo de la vivienda, sin contar expensas ni servicios básicos.

Dato de contexto: Históricamente, se consideraba que el alquiler no debía superar el 30% de los ingresos de un hogar para garantizar una vida digna. Hoy, ese porcentaje se ha duplicado en la región.

El factor Vaca Muerta: Una presión adicional

Neuquén no es una plaza cualquiera. La cercanía con los yacimientos de Vaca Muerta genera una presión de demanda que infla los precios artificialmente. “La actividad hidrocarburífera marca un piso muy alto que termina expulsando al docente, al empleado de comercio o al trabajador estatal, cuyos sueldos no compiten con los del sector petrolero”, señaló Prior.

¿Hacia dónde vamos?

Para la Federación de Inquilinos, la autorregulación del mercado es un mito que ha quedado desmentido por la realidad de los últimos meses. La falta de políticas públicas de vivienda y el retiro del Estado en el control de las transacciones inmobiliarias han dejado a miles de neuquinos en una situación de incertidumbre permanente.

Mientras la oferta parece recuperarse en términos numéricos, el problema sigue siendo el acceso: de nada sirve que haya departamentos vacíos si los inquilinos en Neuquén no cuentan con ingresos que permitan pagarlos.

Información Extra: Contexto Nacional y Regional