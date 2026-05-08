Cómo acceder a los créditos hipotecarios en Neuquén para impulsar la construcción y el sueño de la casa propia

El Gobierno provincial puso en marcha una línea de financiamiento estratégica para reactivar el sector habitacional y el comercio de materiales. En un contexto de retracción de ventas, estos créditos hipotecarios en Neuquén prometen ser el motor que dinamice los corralones y la mano de obra local.

Créditos hipotecarios en Neuquén es la respuesta oficial para movilizar una economía que, fuera del sector hidrocarburífero, busca señales de recuperación. El lanzamiento, realizado en las instalaciones del Salón Domuyo, marca el inicio de una etapa de inversión habitacional con el despliegue de 4.000 líneas de financiamiento destinadas a la construcción, ampliación y refacción de viviendas.

Un motor para el comercio local

Esta medida llega en un momento crítico para la actividad mercantil. Según datos recientes de ACIPAN, el 83% de los comerciantes de la ciudad reportaron una caída en sus ventas durante el primer bimestre del año. Por ello, el sector de los corralones y materiales de construcción ve en estos créditos una oportunidad directa para revertir la tendencia negativa que arrastra el consumo minorista.

Detalles de la línea crediticia

El programa busca cubrir diferentes necesidades habitacionales, permitiendo a las familias neuquinas no solo iniciar una obra de cero, sino también mejorar las condiciones de su vivienda actual. La iniciativa apunta a:

Construcción de vivienda nueva: para quienes cuentan con terreno y buscan la casa propia.

para quienes cuentan con terreno y buscan la casa propia. Ampliación: destinada a familias que han crecido y necesitan nuevos espacios.

destinada a familias que han crecido y necesitan nuevos espacios. Refacción: créditos menores para mejoras estructurales o estéticas que revaloricen la propiedad.

El desafío de los costos en la región

Más allá del acceso al crédito, el sector enfrenta el desafío de los altos costos logísticos en la Patagonia. En Neuquén, el flete de materiales desde los centros de producción nacionales puede representar hasta el 50% del valor de la mercadería. Por este motivo, la inyección de financiamiento provincial resulta vital para compensar la presión inflacionaria y las asimetrías de precios que afectan al bolsillo del vecino.

Con la reactivación de estos créditos, se espera que el derrame económico alcance no solo a los proveedores de materiales, sino también a una amplia red de profesionales y técnicos de la construcción, consolidando una “isla económica” que proteja el empleo local frente al complejo panorama nacional.