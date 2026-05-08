Un informe de ACIPAN revela un panorama crítico para el sector mercantil fuera del rubro petrolero. El peso de las tarifas en el salario y la presión de las plataformas digitales obligan a los comerciantes a apostar por la tecnología y nuevos créditos para sobrevivir.

Crisis en el comercio en Neuquén: ocho de cada diez empresarios reportan caída en las ventas

El comercio en Neuquén enfrenta uno de sus inicios de año más complejos de los últimos tiempos. Según una encuesta reciente realizada por la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), el 83% de los comerciantes e industriales de la ciudad confirmaron una caída considerable en sus ventas durante el primer bimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Una economía de dos velocidades

A pesar del empuje que genera el sector del oil & gas en la provincia, la realidad del comerciante de a pie muestra una heterogeneidad preocupante. Mientras que las empresas vinculadas directamente a Vaca Muerta o sectores específicos de la construcción mantienen cierta actividad, el comercio minorista y la industria general no logran repuntar. Daniel González, secretario de la entidad, detalló que la baja en las ventas supera el 10%, profundizando un escenario que ya era recesivo en 2025.

El factor principal de esta retracción es la pérdida del poder adquisitivo. “Antes, cerca del 9% del salario se destinaba al pago de servicios (luz, gas, agua); hoy ese número subió al 20%. Ese porcentaje que se le quitó al sueldo para pagar tarifas es dinero que ya no va al consumo”, explicó González en diálogo radial.

El desafío del e-commerce y los costos logísticos

La competencia de las grandes plataformas digitales, como Mercado Libre, es otro de los frentes de batalla. Se estima que el comercio electrónico ya absorbe el 15% del total de las ventas en la región. La magnitud es tal que se registra la llegada de aviones de carga completos con mercadería comprada online directamente a Buenos Aires.

A esto se suma la “aduana” invisible que representan los fletes. Por las distancias y los costos salariales y de alquileres más altos de la zona, los comerciantes locales enfrentan fletes que pueden llegar a representar el 50% del valor de la mercadería en origen.

Innovación local: inteligencia artificial para competir

Para contrarrestar esta tendencia, ACIPAN lanzará en julio “Mercado Local”, una plataforma desarrollada con empresas de sistemas neuquinas. El sitio utilizará inteligencia artificial para comparar precios y destacar las ventajas competitivas de comprar en la ciudad: rapidez en la entrega, cercanía y un servicio posventa que las plataformas nacionales no pueden ofrecer.

“Estamos tratando de ver de qué forma se puede competir”, afirmó González, quien también destacó la importancia de la baja de impuestos nacionales y provinciales para aliviar la carga sobre las Pymes.

Información adicional:

Las Pymes representan en Neuquén más del 70% del empleo privado, lo que convierte su estabilidad en un factor clave para la paz social de la capital.

El evento de lanzamiento de créditos hipotecarios provinciales en el Salón Domuyo genera expectativas en el sector de corralones y materiales de construcción, rubros que hoy sufren el parate de la obra pública nacional.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.