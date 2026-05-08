Frío polar en el Alto Valle: un viernes marcado por heladas, ráfagas intensas y lluvia

El ingreso de una masa de aire de origen antártico desploma el termómetro en Neuquén y Río Negro. Con mínimas que alcanzarán los -2°C en General Roca y ráfagas que pondrán a prueba la seguridad urbana, la región atraviesa las horas más críticas de la semana.

Frío polar en el Alto Valle es la constante climática que define la jornada de este viernes 8 de mayo. La irrupción de una masa de aire proveniente de la cordillera —donde actualmente rigen alertas por nevadas intensas— ha provocado un desplome vertical de las temperaturas en toda la región, sumando además un cuadro de inestabilidad con viento fuerte y precipitaciones aisladas.

El impacto térmico: de las heladas al frío extremo

De acuerdo con los reportes meteorológicos actualizados, la brecha térmica será estrecha pero contundente. Mientras que en Neuquén capital se espera una mínima de 6°C, en General Roca el termómetro perforará el cero, posicionándose en los -2°C. En ambas ciudades, la temperatura máxima apenas alcanzará los 11°C durante la tarde, ofreciendo un escenario de frío persistente durante todo el día.

Viento y lluvia: las horas más complicadas

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha emitido alertas formales de emergencia para el valle, las condiciones de viento serán rigurosas:

Velocidad constante: Se incrementará desde los 32 km/h por la mañana hasta los 60 km/h entrada la tarde.

Se incrementará desde los 32 km/h por la mañana hasta los 60 km/h entrada la tarde. Ráfagas máximas: Se esperan picos de entre 60 y 80 km/h , lo que representa un riesgo para la circulación y objetos sueltos en balcones o patios.

Se esperan picos de entre , lo que representa un riesgo para la circulación y objetos sueltos en balcones o patios. Inestabilidad: Las probabilidades de lluvia y chaparrones aislados oscilan entre el 10% y el 40%, concentrándose principalmente en la franja vespertina.

Información Extra: Seguridad y Prevención ante Vientos Fuertes

Ante ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, es fundamental recordar las pautas de seguridad civil para zonas urbanas:

Asegurar objetos: Retirar macetas y elementos de los balcones que puedan ser arrastrados. Evitar zonas arboladas: En el Alto Valle, el viento suele comprometer la estabilidad de álamos y especies de gran porte. Se recomienda no estacionar vehículos bajo el arbolado público. Conducción en ruta: La visibilidad puede verse reducida por polvo en suspensión. Se aconseja circular con luces bajas encendidas y sujetar con firmeza el volante en zonas de ráfagas cruzadas.

Este fenómeno de frío polar en el Alto Valle marca el inicio de una transición definitiva hacia las condiciones invernales, con estadísticas que sugieren que las heladas de mayo suelen ser el preámbulo de un invierno riguroso en la Patagonia Norte.