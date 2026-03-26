Una cañería antigua provocó un corte masivo de agua en la ciudad

Personal del EPAS trabaja contrarreloj para reparar una cañería de agua potable dañada en Avenida Mosconi y calle Pampa, en la ciudad de Neuquén. Desde el organismo estimaron que el servicio comenzará a normalizarse recién en horas de la noche.

La intervención se inició este jueves a las 7, luego de que se detectara una fisura en un conducto de distribución. Para poder avanzar con las tareas, los operarios realizaron maniobras sobre válvulas que permitieron intervenir la cañería sin circulación de agua.

Debido a estos trabajos, fue necesario detener el sistema de agua potable del río Limay, conocido como “Leguizamón”, lo que generó cortes en los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.

El coordinador general del organismo, Martín Giusti, explicó que la reparación podría finalizar cerca del mediodía, aunque aclaró que el servicio no se restablecerá de inmediato. “Primero la cañería debe presurizarse”, indicó.

Desde el EPAS señalaron que el conducto afectado es antiguo y no figuraba en los registros, lo que complejiza este tipo de intervenciones. En ese marco, advirtieron que situaciones similares podrían repetirse durante el desarrollo de la obra.

Además, informaron que se implementó un protocolo de actuación conjunto entre el municipio, el EPAS y las empresas a cargo para responder con rapidez ante nuevos inconvenientes.

El organismo recomendó a los usuarios restringir el uso del agua, priorizándola únicamente para consumo esencial e higiene. Ante inconvenientes, está disponible la línea gratuita 0800-222-4827, las 24 horas.