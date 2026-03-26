Autorizan salida excepcional de Nahir Galarza por razones humanitarias

Nahir Galarza fue autorizada a salir de manera excepcional de la Unidad Penal N°6 en el marco de un operativo especial dispuesto por la Justicia.

La joven, condenada a prisión perpetua por el crimen de su pareja, fue trasladada hacia Gualeguaychú para visitar a su abuela, quien atraviesa un delicado estado de salud.

El caso de Galarza tuvo fuerte repercusión en todo el país por tratarse de una de las condenas más resonantes en la historia judicial reciente, vinculada al homicidio de Fernando Pastorizzo en 2017.

El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y forma parte de un permiso excepcional contemplado en la normativa vigente por razones humanitarias.

Fuentes oficiales indicaron que se trata de una salida transitoria y controlada. Una vez finalizada la visita, deberá regresar a la unidad penitenciaria donde cumple su condena.

Desde el ámbito judicial remarcaron que la medida no implica cambios en su situación procesal, que continúa bajo supervisión.