La fiscalía pide imputar a Bertolini por 180 contrataciones en Plottier

El Ministerio Público Fiscal solicitó la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, la subsecretaria de Hacienda y un particular, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó que el expediente avanza sobre un volumen significativo de operaciones. “Estamos analizando 180 contratos o contrataciones y entendemos que estamos en condiciones de formular cargos, al menos por la mitad”, señaló.

La causa se centra en contrataciones realizadas durante 2024 y 2025, es decir, en el actual período de gestión municipal. Según explicó el fiscal, ya se solicitó a la Oficina Judicial la fijación de la audiencia, instancia que marcará el inicio formal de la investigación penal.

En esta primera etapa, la imputación alcanzará a Luis Bertolini, a una funcionaria del área de Hacienda y a un particular vinculado a las contrataciones. No obstante, Vignaroli advirtió que el número de imputados podría ampliarse con el avance de la causa.

“Es probable que surjan más evidencias que permitan involucrar a otras personas e incluso sumar nuevos hechos”, indicó. También advirtió que podrían quedar bajo análisis funcionarios que intervenían en la validación de resoluciones administrativas.

En paralelo, una pericia contable busca determinar el monto total de las operaciones observadas. Si bien en un inicio se estimaban en torno a los 180 millones de pesos, el fiscal anticipó que el volumen podría superar los mil millones de pesos, dado que existen contratos de distinta magnitud.

Además, el Ministerio Público Fiscal evalúa solicitar medidas para evitar posibles interferencias en la investigación, ante el riesgo de alteración o eliminación de pruebas.

Desde la fiscalía aclararon que eventuales definiciones institucionales, como una licencia o suspensión del intendente, corresponden al ámbito político y no al judicial.

La causa aguarda ahora la fijación de la audiencia clave que definirá el avance formal del proceso.