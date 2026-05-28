Cronograma confirmado: qué días cobran los empleados estatales de Neuquén los sueldos de mayo

El gobierno provincial oficializó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de mayo para todos los trabajadores de la administración pública. Los depósitos comenzarán en los próximos días. Enterate cuándo cobrás según tu sector.

Llega fin de mes y la pregunta que más resuena en las dependencias públicas ya tiene respuesta. El Ministerio de Economía de la provincia de Neuquén confirmó oficialmente el cronograma de pago de haberes correspondientes al mes de mayo.

Como es habitual, los depósitos se realizarán de manera escalonada a través de las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), dividiendo los pagos según los distintos sectores de la administración pública para evitar aglomeraciones en los cajeros automáticos.

El cronograma de pagos, sector por sector:

Para que no pierdas tiempo, te detallamos cómo quedó el calendario oficial para este mes:

Jubilados y pensionados (ISSN): Cobrarán el próximo [COMPLETAR DÍA Y FECHA] .

Cobrarán el próximo . Salud y Policía: El personal del sistema público de salud y de las fuerzas de seguridad tendrá sus haberes depositados el [COMPLETAR DÍA Y FECHA] .

El personal del sistema público de salud y de las fuerzas de seguridad tendrá sus haberes depositados el . Administración Central y organismos descentralizados: Los haberes estarán disponibles el [COMPLETAR DÍA Y FECHA] .

Los haberes estarán disponibles el . Docentes y personal del CPE: Los trabajadores dependientes del Consejo Provincial de Educación cobrarán el [COMPLETAR DÍA Y FECHA].

Desde el gobierno provincial recordaron que los fondos estarán acreditados a primera hora en las cuentas sueldo del BPN de cada agente.

A su vez, se recomienda priorizar el uso de los canales electrónicos (homebanking) y la tarjeta de débito para realizar pagos y compras, evitando así el retiro innecesario de efectivo en las sucursales bancarias.