“Hay que echar a Milei”: Jesús Escobar lanzó una fuerte campaña de Libres del Sur en Neuquén

Con un discurso confrontativo y duras críticas al rumbo económico y social, el dirigente de Libres del Sur encabezó en el centro de Neuquén el inicio de una campaña de afiliación partidaria. La defensa de la educación pública y los recursos provinciales, en el centro de su reclamo.

Con el Parque Central como principal punto de encuentro, el espacio político Libres del Sur dio inicio esta semana a una intensa campaña de afiliación en la ciudad de Neuquén. La iniciativa, lejos de ser un simple trámite partidario, fue presentada con una consigna política directa y sin matices apuntada al gobierno nacional.

“Hay que sumar fuerzas para echar a Milei porque está destrozando nuestro país”, aseguró el dirigente Jesús Escobar durante la actividad, marcando el tono de la convocatoria que se extenderá durante todo el mes en distintos puntos de la capital neuquina.

Críticas a la gestión nacional

En su diálogo con los vecinos que transitaban por el centro, Escobar justificó la dura consigna de su campaña apuntando contra los recortes implementados por el Ejecutivo en áreas clave del Estado.

“Milei vino a destruir la universidad, la educación, la salud pública, a vaciar todas las políticas sociales y de infraestructura, a quitar derechos. Por eso decimos que hay que echarlo”, fundamentó el referente de Libres del Sur.

Según detalló el dirigente, la respuesta en las calles refleja un descontento creciente: “Mucha gente se acerca y es una muestra del repudio que, de manera generalizada, tiene la figura del presidente”.

El factor Vaca Muerta: un llamado a los neuquinos

Más allá del panorama nacional, Escobar hizo especial hincapié en el impacto de estas políticas en la región y el rol estratégico de los recursos hidrocarburíferos de la provincia.

Para el dirigente, el modelo económico actual representa una amenaza directa para los intereses locales. “Los neuquinos tenemos una doble responsabilidad. Tenemos que cuidar Vaca Muerta para que realmente sea para todos, y no como pretenden hacer, que sea la impulsora de un país donde vivan bien muy pocos, maximizando la ganancia de los ricos a costa de la calidad de vida del conjunto de la población”, concluyó.