Irán amenaza con atacar embajadas israelíes en el mundo

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que Irán advirtiera que podría atacar embajadas de Israel en todo el mundo si el gobierno de Benjamín Netanyahu ordena un bombardeo contra su misión diplomática en Líbano.

La advertencia fue formulada por el vocero del ejército iraní, Abolfazl Shekarchi, quien en declaraciones a la televisión estatal sostuvo que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a considerar a las embajadas israelíes en todo el mundo como blancos legítimos”.

En paralelo, el vocero militar israelí Avichay Adraee exigió que los representantes iraníes en territorio libanés abandonen el país en un plazo de 24 horas, bajo amenaza de ataque. El intercambio de advertencias profundiza la escalada entre ambos países.

En el terreno, Israel reforzó su presencia militar en el sur del Líbano y ordenó la evacuación de habitantes de más de 80 aldeas cercanas a la frontera.

Según informó el Ministerio de Salud libanés, desde el lunes al amanecer se registraron 72 muertos y 437 heridos como consecuencia de los bombardeos y enfrentamientos en la zona.

El Ministerio de Asuntos Sociales reportó además que 83.847 personas fueron trasladadas a refugios oficiales tras abandonar sus hogares.

En ese contexto, la organización Hezbolá, respaldada por Irán, confirmó enfrentamientos directos con tropas israelíes en la localidad de Jiam, ubicada a unos seis kilómetros de la frontera.

El grupo lanzó cohetes y drones contra el norte de Israel, mientras que la aviación israelí atacó posiciones vinculadas a la milicia chiita, incluyendo estructuras de medios de comunicación en Beirut.

La escalada actual alimenta el riesgo de un conflicto regional de mayor alcance, en medio de amenazas directas contra objetivos diplomáticos y combates en territorio libanés.

El escenario mantiene a Medio Oriente en máxima alerta, mientras la comunidad internacional sigue de cerca las posibles consecuencias sobre la estabilidad regional y la seguridad de ciudadanos y diplomáticos.