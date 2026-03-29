Cabalgata en Picún Leufú en homenaje a Jorge Águila

La localidad de Picún Leufú se prepara para una nueva edición de la tradicional cabalgata en homenaje al soldado Jorge “Moncho” Águila, una propuesta que mantiene viva la memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas.

La actividad, que alcanza su edición número 32, convoca cada año a jinetes, familias y vecinos en una travesía de fuerte carga simbólica.

El organizador César Moreno destacó que se trata de una iniciativa abierta a la comunidad y con un marcado valor histórico. “Es la única cabalgata que se realiza en homenaje a un soldado caído en Malvinas”, señaló.

Cronograma y recorrido de la cabalgata

El programa comenzará el 1 de abril a las 18 con un acto en el Museo de los Veteranos de Malvinas de la localidad.

El recorrido principal partirá el 2 de abril a las 7 con destino a Paso Aguerre, donde descansan los restos del soldado, en un trayecto de aproximadamente 60 kilómetros.

La cabalgata se extenderá durante tres días y finalizará el 4 de abril por la tarde. En el regreso, los jinetes realizarán una parada en Limay Centro, donde contarán con espacios de alojamiento.

Desde la organización informaron que habrá logística para animales, carros y participantes, y que las inscripciones continúan abiertas.

Cada año, la llegada a Paso Aguerre se convierte en el momento más significativo, con la comunidad recibiendo a los participantes en una jornada que combina tradición, memoria y participación colectiva.