Sin orden médica ni turno previo: los requisitos para sumarse a “La Noche de las Mamos” en Neuquén

El Ministerio de Salud provincial confirmó los detalles de la jornada de mamografías gratuitas de este domingo 24 de mayo. El principal objetivo es eliminar las barreras de acceso: enterate quiénes pueden ir, dónde atenderse y qué hay que llevar.

Cada vez falta menos para el domingo 24 de mayo, el día elegido para el debut de “La Noche de las Mamos” en la provincia. Tras el anuncio general de la campaña, la cartera de Salud de Neuquén difundió los detalles operativos del programa, y la gran novedad es la flexibilización de los requisitos para que ninguna mujer se quede afuera por cuestiones burocráticas.

El espíritu de la jornada es remover los obstáculos habituales del sistema de salud. Por eso, las autoridades confirmaron que los estudios se realizarán sin necesidad de turno previo ni orden médica.

¿Quiénes pueden asistir?

Los criterios de atención médica para esta primera jornada quedaron establecidos de la siguiente manera:

Población objetivo: Mujeres y personas con capacidad de gestar que tengan entre 45 y 70 años .

Mujeres y personas con capacidad de gestar que tengan . Excepciones de edad: Quienes tengan entre 40 y 44 años también podrán realizarse el estudio, siempre y cuando presenten antecedentes familiares de cáncer de mama.

Quienes tengan también podrán realizarse el estudio, siempre y cuando presenten antecedentes familiares de cáncer de mama. Frecuencia: Está destinado a quienes no se hayan realizado una mamografía en el último año.

Importante: El único requisito indispensable para presentarse en cualquiera de los puntos de atención es asistir con el DNI físico.

Los puntos de atención confirmados

La red para este domingo combina la comodidad del paseo familiar con la estructura de hospitales y clínicas. Si estás planeando ir, agendá los lugares y modalidades:

El Mamógrafo Móvil (Parque Jaime de Nevares): Estará funcionando de 18:00 a 23:00 horas, en sintonía con las actividades de la vigilia patria de la Municipalidad de Neuquén. Esta posta es exclusiva para personas sin obra social. Hospitales Públicos (Neuquén y el interior): Los hospitales Castro Rendón y Heller en la capital, y los de Zapala, Añelo y Cutral Co/Plaza Huincul atenderán por orden de llegada (demanda espontánea). Clínicas Privadas (Convenio con Obras Sociales): Leben Salud y Clínica Moguillansky se suman a la propuesta en horarios especiales.

Una oportunidad clave para la prevención

Desde los equipos médicos locales recuerdan que la mamografía es el único método eficaz para detectar anomalías en el tejido mamario antes de que sean palpables, lo que aumenta drásticamente las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Con la promesa de que la campaña se repetirá los días 24 de cada mes, la provincia busca transformar un control anual que muchas veces se posterga por falta de tiempo, en un hábito comunitario y accesible.