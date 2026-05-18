Créditos hipotecarios en San Martín de los Andes: abren las inscripciones para construir y refaccionar viviendas

El intendente Carlos Saloniti celebró la llegada de la línea de financiamiento de ADUS-IPVU destinada a trabajadores y monotributistas. Buscan dar respuesta a una demanda histórica en una de las localidades con mayor crecimiento demográfico de la provincia.

Los nuevos créditos hipotecarios en San Martín de los Andes y toda la región de los Lagos del Sur ya son una realidad. A través de una presentación oficial articulada por la Agencia de Desarrollo Urbano y Vivienda (ADUS) y el IPVU, se abrieron los mecanismos informativos y de inscripción para un programa que promete reactivar el acceso a la vivienda y movilizar con fuerza la economía regional.

El jefe comunal, Carlos Saloniti, remarcó la enorme expectativa que genera este anuncio en la comunidad.

“El tema habitacional es un asunto sumamente sensible en nuestra localidad. Estamos convencidos de que este formato y sus tasas accesibles ofrecen una oportunidad que hoy no existe en la banca tradicional”, afirmó el intendente.

Quiénes pueden inscribirse y cuáles son los requisitos

El programa fue diseñado con un marcado perfil social y laboral, ampliando el universo de beneficiarios que usualmente quedan fuera del sistema bancario tradicional. Los requisitos principales incluyen:

Situación laboral: Destinado a personas mayores de 18 años que cuenten con ingresos demostrables, abarcando tanto a empleados en relación de dependencia (“en blanco”) como a trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo.

Destinado a personas mayores de 18 años que cuenten con ingresos demostrables, abarcando tanto a empleados en relación de dependencia (“en blanco”) como a trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo. Tope de ingresos: El beneficio está segmentado para el sector asalariado medio. Existe un tope de ingresos familiares equivalente a unos 18 salarios mínimos (aproximadamente 6,5 millones de pesos mensuales); quienes superen ese techo deberán canalizar sus solicitudes por la banca común.

El beneficio está segmentado para el sector asalariado medio. Existe un tope de ingresos familiares equivalente a unos 18 salarios mínimos (aproximadamente 6,5 millones de pesos mensuales); quienes superen ese techo deberán canalizar sus solicitudes por la banca común. Garantías y tramitación: El Banco Provincia del Neuquén (BPN) actúa como el puente financiero del programa, pero la tramitación se gestiona directamente mediante las delegaciones de ADUS-IPVU para flexibilizar la burocracia habitual.

Montos, metros cuadrados y facilidades para la escritura

El crédito ofrece un esquema de financiamiento sumamente competitivo frente a la inflación y el mercado inmobiliario actual:

Destino y tipología constructiva

El dinero está destinado a beneficiarios que ya cuenten con un lote propio escriturado. El plan contempla la construcción de unidades de hasta 90 metros cuadrados. Un aspecto innovador es que el crédito no impone una construcción tradicional de ladrillo: es totalmente compatible con esquemas modernos, rápidos y eficientes como el steel framing, módulos habitacionales, paneles estructurados o bioconstrucción.

Financiamiento de escrituras y montos

El programa otorga montos que alcanzan hasta los 150 millones de pesos. Además, ataca uno de los grandes “cuellos de botella” de las familias trabajadoras: incluye la opción de financiar los altos costos de los gastos de escrituración, un desembolso inicial que muchas veces frena el acceso al crédito.

El desafío de planificar una ciudad en pleno auge

El lanzamiento de estos créditos coincide con un momento bisagra para San Martín de los Andes. La localidad consolidó un salto demográfico exponencial, ubicándose formalmente como la cuarta ciudad con más habitantes de la provincia de Neuquén, superando en electores a bastiones tradicionales como Cutral Co y Zapala.

Este fenómeno se profundizó tras la pandemia, motorizado por la búsqueda de calidad de vida y el auge del teletrabajo. “El crecimiento es inevitable, el desafío es conducirlo manteniendo nuestra identidad de cordillera, controlando las alturas y planificando los servicios”, concluyó Saloniti. El horizonte provincial mira hacia el turismo como la gran alternativa sustentable cuando merme la actividad hidrocarburífera, y la vivienda es el primer pilar para consolidar ese futuro.

Información extra: ¿dónde y cómo realizar el trámite?

Las consultas técnicas y la carga de carpetas se pueden realizar por dos vías paralelas: