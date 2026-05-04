Inversiones en Vaca Muerta: Figueroa proyecta un ingreso de 1.000 millones de dólares para Neuquén

En el inicio de su gira por Texas, el gobernador Rolando Figueroa destacó el impacto del RIGI, anunció la licitación de 15 nuevas áreas de petróleo y gas, y subrayó la alianza estratégica con Río Negro para consolidar el hub exportador de la Patagonia.

Inversiones en Vaca Muerta: el plan estratégico para transformar el subsuelo en desarrollo social

Las inversiones en Vaca Muerta atraviesan un punto de inflexión. En el inicio de su agenda oficial en Estados Unidos, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó ante la Cámara de Comercio Argentina-Texas un panorama detallado sobre la seguridad jurídica y el potencial energético de la cuenca neuquina. La premisa es clara: competitividad y previsibilidad para atraer capitales globales.

Con la mirada puesta en la Offshore Technology Conference (OTC), el mandatario aseguró que la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya está dando frutos. Según las proyecciones oficiales, tres proyectos de grandes operadoras inyectarán 1.000 millones de dólares en la economía provincial durante los próximos cuatro años.

Dato de contexto: Vaca Muerta es considerada la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en petróleo. Actualmente, la formación es el motor que permite a la Argentina proyectar un superávit energético comercial tras años de déficit.

Licitación de 15 nuevas áreas y seguridad jurídica

Uno de los anuncios más potentes de la jornada fue la apertura de licitaciones para 15 áreas hidrocarburíferas a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). El cronograma ya tiene fecha límite: los ganadores se darán a conocer el 19 de agosto a las 15:00 horas.

Las áreas disponibles para los inversores son:

Águila Mora Noreste, Cerro Avispa (Norte y Sur), Cerro Partido Este y Chasquivil Sur.

Corralera (Noreste, Noroeste y Sur), Curamhuele, El Corte y La Hoya.

La Tropilla I, Pampa de las Yeguas NE, Santo Domingo II y Totoral Este.

El “Hub” exportador y la alianza con Río Negro

Figueroa hizo hincapié en el trabajo conjunto con su par rionegrino, Alberto Weretilneck. Esta sinergia busca consolidar a la Patagonia como un nodo exportador de crudo y GNL (Gas Natural Licuado). “Salir con producción desde nuestras costas nos da un diferencial competitivo único”, señaló el gobernador, destacando que la alineación de intereses políticos y empresariales es el cimiento de este ecosistema.

Sustentabilidad social: educación para el post-petróleo

El enfoque de la gestión de Figueroa no se limita a la extracción. El mandatario fue enfático al señalar que la “monetización del subsuelo” debe traducirse en un derrame directo hacia la población.

Infraestructura: Se están ejecutando obras clave en Añelo para revertir paradojas históricas: “Le vendíamos gas al mundo, pero Añelo no tenía gas”, recordó.

Se están ejecutando obras clave en Añelo para revertir paradojas históricas: “Le vendíamos gas al mundo, pero Añelo no tenía gas”, recordó. Educación: A través del Instituto Vaca Muerta y las becas Gregorio Álvarez , la provincia busca que la mano de obra sea local y calificada.

A través del y las becas , la provincia busca que la mano de obra sea local y calificada. Proveedores locales: Se registró un incremento del 20% en la participación de empresas neuquinas en la cadena de valor, fortaleciendo el entramado productivo regional.

“La industria quiere rentabilidad y nosotros queremos que el neuquino viva mejor. No son intereses contrapuestos, son objetivos complementarios”, concluyó Figueroa, reafirmando que el éxito de Vaca Muerta es la llave para la sustentabilidad social de la provincia.