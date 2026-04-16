Transformación urbana: este fin de semana cierran el cruce de Chaneton por las obras en la Gran Avenida

La Municipalidad de Neuquén confirmó que el paso permanecerá inhabilitado durante el sábado y el domingo. Los trabajos buscan definir los niveles finales de la calzada en el marco del ambicioso proyecto que reconvierte la ex Ruta 22.

La ciudad de Neuquén continúa su transformación estructural. En el marco del avance de la Gran Avenida, este fin de semana se realizará una intervención técnica clave que requerirá el corte total del tránsito en el cruce de la calle Chaneton.

Según informaron desde la comuna, el cierre se llevará a cabo durante el sábado 18 y el domingo 19 de abril. El objetivo es trabajar sobre la subrasante, una etapa fundamental para establecer las cotas definitivas de la calzada antes de colocar las capas de asfalto. Se espera que la circulación quede normalizada a primera hora del lunes 20.

Detalle de los trabajos y avances

La obra de la Gran Avenida no solo cambiará la estética de la ciudad, sino que resolverá problemas históricos de conectividad y drenaje:

Capacidad vial: La nueva traza contará con cuatro carriles por sentido de circulación y dos adicionales destinados al estacionamiento.

La nueva traza contará con cuatro carriles por sentido de circulación y dos adicionales destinados al estacionamiento. Pluviales: Se está instalando un sistema de escurrimiento para evitar anegamientos, un reclamo histórico del sector.

Se está instalando un sistema de escurrimiento para evitar anegamientos, un reclamo histórico del sector. Tramo Linares-Gatica: Actualmente se trabaja en la base y el cantero central.

Actualmente se trabaja en la base y el cantero central. Viaducto en el este: En el Tramo 6 (Puente Carretero – Leales), avanza la construcción de un viaducto que permitirá que las calles Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo, mejorando la seguridad vial.

Dato clave: La colectora en sentido Neuquén–Cipolletti ya está en proceso de consolidación y se estima que estará habilitada en un plazo aproximado de 60 días, aliviando el flujo vehicular en el acceso este a la capital.

Desde el municipio solicitaron a los conductores transitar con precaución por las zonas aledañas y respetar la señalización de desvío para evitar demoras.

Foto: Gentileza LMNeuquén