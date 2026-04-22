Tragedia en la Ruta 7: un motociclista murió tras chocar con un camión

El fatal siniestro ocurrió este miércoles por la mañana a la altura del puente del barrio Mercantiles. El tránsito entre Centenario y Neuquén capital se encuentra colapsado debido a los operativos de peritaje. Hay desvíos obligatorios.

La mañana de este miércoles se vio sacudida por un grave accidente vial en el acceso norte a la capital neuquina. Un motociclista de aproximadamente 40 años perdió la vida de forma instantánea tras ser embestido por un camión en la zona conocida como el Cañadón de las Cabras, sobre la Ruta Provincial 7.

Según las primeras informaciones policiales, el impacto se produjo minutos antes de las 7:00. Por razones que aún se investigan, el transporte de carga colisionó con el rodado menor y lo arrastró varios metros sobre la cinta asfáltica. Personal del SIEN llegó rápidamente al lugar, pero solo pudo constatar el fallecimiento del conductor de la moto.

Operativo y caos vehicular

Debido a la magnitud del accidente y a la necesidad de preservar la escena para las pericias de la Unidad Fiscal de Homicidios, el tránsito en sentido Centenario-Neuquén quedó totalmente interrumpido en el sector.

Las autoridades viales montaron un importante operativo de desvío:

Hacia el centro: Se bloqueó el acceso por Avenida Doctor Ramón a la altura del supermercado Coto.

Se bloqueó el acceso por Avenida Doctor Ramón a la altura del supermercado Coto. Desvíos: El flujo vehicular está siendo derivado hacia la calle Soldi, para luego conectar con Eslovenia y la Autovía Norte.

El flujo vehicular está siendo derivado hacia la calle Soldi, para luego conectar con Eslovenia y la Autovía Norte. Recomendación: Se solicita a los automovilistas evitar la zona del Parque Industrial y buscar vías alternativas, ya que las demoras son superiores a los 40 minutos.

Investigación en curso

El conductor del camión permanece en el lugar bajo custodia policial mientras se realizan los test de alcoholemia y las mediciones de accidentología. En el sitio trabaja personal de la Comisaría Cuarta y Tránsito de la Policía del Neuquén, quienes intentan determinar la mecánica del choque en una de las rutas con mayor caudal vehicular de la provincia