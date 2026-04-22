Sabores con identidad: Enbhiga potenció la gastronomía neuquina y el trabajo en red

El Encuentro Bioceánico de Gastronomía cerró una exitosa edición en la provincia, consolidando a Neuquén como un destino de excelencia culinaria. El evento resaltó el vínculo vital entre los productores regionales, los chefs y el desarrollo turístico.

Neuquén volvió a brillar en el mapa gastronómico regional con una nueva edición de Enbhiga. El encuentro, que reúne a cocineros, periodistas y productores de distintos puntos del país y del exterior, puso el foco en la riqueza de la materia prima local y en la importancia del trabajo colaborativo para fortalecer la identidad neuquina.

Durante las jornadas, los paisajes de la provincia sirvieron de escenario para que chefs de renombre y productores locales fusionaran saberes, creando platos que cuentan la historia de la tierra.

Los pilares del encuentro

El paso de Enbhiga por suelo provincial dejó varios puntos clave que marcan el rumbo del sector:

Puesta en valor: Se destacó la calidad de los productos de cercanía, desde los piñones y frutos rojos hasta las carnes y vinos de la región.

Se destacó la calidad de los productos de cercanía, desde los piñones y frutos rojos hasta las carnes y vinos de la región. Alianza estratégica: El evento fomentó el contacto directo entre quien produce y quien cocina, eliminando intermediarios y potenciando la economía local.

El evento fomentó el contacto directo entre quien produce y quien cocina, eliminando intermediarios y potenciando la economía local. Turismo de experiencias: La gastronomía se ratifica como un motor fundamental para atraer visitantes que buscan algo más que paisajes: buscan sabores auténticos.

La gastronomía se ratifica como un motor fundamental para atraer visitantes que buscan algo más que paisajes: buscan sabores auténticos. Sostenibilidad: Se hizo hincapié en el respeto por los ciclos de la naturaleza y el uso consciente de los recursos regionales.

Un impulso para el interior neuquino

La rotación de las sedes de Enbhiga permite que localidades más pequeñas muestren su potencial al mundo. Esta edición no fue la excepción, logrando que el intercambio cultural y profesional deje una huella positiva en cada comunidad visitada.

Desde el sector turístico provincial celebraron el impacto del evento, señalando que estas acciones no solo promocionan los destinos actuales, sino que descubren nuevos rincones para el paladar de los viajeros. Con el respaldo del trabajo en red, Neuquén sigue posicionándose como el corazón gastronómico de la Patagonia.