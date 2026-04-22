Alarma por la actividad: la economía nacional cayó 2,1% en febrero y es el peor dato en 16 meses

El INDEC confirmó una fuerte retracción del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). La industria y la construcción son los sectores más golpeados por la recesión, mientras el sector energético en Neuquén se mantiene como el principal sostén frente al freno nacional.

La economía argentina profundizó su tendencia negativa durante el segundo mes del año. Según el último informe del INDEC, la actividad registró una caída del 2,1% interanual en febrero, marcando el retroceso más agudo desde finales de 2022. Con este dato, el país encadena varios meses de contracción, reflejando un enfriamiento generalizado del consumo y la producción.

Los sectores más afectados

El informe oficial revela que la caída fue traccionada principalmente por el desplome en áreas clave que generan gran cantidad de empleo:

Construcción: Mostró uno de los peores desempeños debido a la paralización de la obra pública y el encarecimiento de insumos.

Mostró uno de los peores desempeños debido a la paralización de la obra pública y el encarecimiento de insumos. Industria manufacturera: Registró una baja sensible por la caída en la demanda interna.

Registró una baja sensible por la caída en la demanda interna. Comercio: Las ventas minoristas y mayoristas reflejan el impacto de la inflación en el bolsillo de los consumidores.

El contraste de Vaca Muerta

A diferencia de la mayoría de los rubros que operan en rojo, la explotación de minas y canteras (impulsada mayoritariamente por la actividad en Vaca Muerta) volvió a ser uno de los pocos sectores que presentó números positivos.

Sin embargo, los analistas locales advierten que, si bien la producción hidrocaburífera en Neuquén actúa como un amortiguador, no es inmune al contexto macroeconómico nacional que afecta los costos operativos y la logística.

Un escenario complejo para el primer trimestre

Con el acumulado de enero y febrero, la economía ya muestra una baja consolidada que anticipa un primer trimestre difícil. El desafío para los próximos meses será observar si el sector agropecuario —tras la sequía del año pasado— logra compensar la parálisis industrial, y cómo evolucionan los salarios frente a una actividad que no da señales de recuperación inmediata.