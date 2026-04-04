Freno al gas de Vaca Muerta: por qué se cortaron los envíos a Chile y qué impacto tiene

Las exportaciones de hidrocarburos hacia el país trasandino sufrieron una interrupción en las últimas horas. Los motivos detrás del corte y cómo afecta a la economía neuquina.

Pausa en el puente energético

La exportación de hidrocarburos, uno de los pilares económicos del Neuquén contemporáneo, sufrió un traspié operativo significativo. En las últimas horas se confirmó el freno temporal en los envíos de gas natural provenientes de la cuenca de Vaca Muerta con destino a la República de Chile. La decisión, tomada en conjunto por los actores de la cadena de transporte, encendió luces de atención en el mercado energético de ambos lados de la Cordillera de los Andes.

Las razones operativas detrás de la medida

Según fuentes del sector, la interrupción no responde a un conflicto diplomático o de precios, sino a cuestiones estrictamente operativas vinculadas a los ductos y la adecuación de inyección del fluido en los gasoductos transandinos. Los protocolos técnicos exigen este tipo de maniobras preventivas para garantizar la seguridad de la infraestructura cuando se detectan anomalías en las presiones de transporte o se realizan tareas de mantenimiento no programadas en las redes de alta presión.

Impacto económico para Neuquén

Aunque la Secretaría de Energía confía en que se trata de un freno transitorio, la situación es monitoreada de cerca por el Ministerio de Economía de Neuquén. Las exportaciones en firme hacia el país vecino representan una porción sustancial del ingreso de divisas y regalías extraordinarias que hoy sostienen las cuentas públicas provinciales. Las empresas operadoras trabajan a contrarreloj para estabilizar los parámetros y reanudar el bombeo continuo hacia los nodos industriales chilenos a la brevedad.