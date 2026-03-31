Bariloche prohíbe limpiavidrios y venta callejera

El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, firmó una resolución que prohíbe diversas actividades en la vía pública sin autorización, en el marco de un refuerzo de los controles urbanos.

Se trata de la resolución 772-I-2026, que ya comenzó a aplicarse y alcanza a limpiavidrios, cuidadores de autos, vendedores ambulantes y artistas callejeros que desarrollen tareas en semáforos, intersecciones y calzadas.

Desde el municipio explicaron que la medida se sustenta en el Código Contravencional de Río Negro y apunta a “ordenar el espacio público” y reducir situaciones que puedan implicar riesgos para peatones y conductores.

El texto establece la prohibición de actividades como la venta ambulante, la limpieza de vidrios en semáforos, el cuidado informal de vehículos y los espectáculos callejeros, incluidos malabares y acrobacias, cuando no cuenten con autorización municipal.

El subsecretario de Seguridad, Carlos Bais, indicó que cerca del 60% de las personas notificadas proviene de otras ciudades y se encuentra de paso en la región.

Además, el funcionario señaló que la decisión responde a reclamos vecinales vinculados al uso del espacio público. También advirtió sobre la presencia de personas que exigen pagos por estacionar en el radio urbano.

La iniciativa se inscribe en una política local orientada a reforzar los controles y limitar actividades informales en zonas de alto tránsito.