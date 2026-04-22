Boca rota piezas: visita a Defensa y Justicia con un equipo alternativo

El Xeneize se mide ante el “Halcón” en Florencio Varela por una nueva fecha del Torneo Apertura. Con la mirada puesta en el plano internacional, el técnico apuesta por una alineación con varios cambios. Enterate el horario, la TV y las formaciones.

Boca Juniors busca seguir sumando en el torneo doméstico, pero esta vez lo hará con una cara renovada. Este jueves, desde las 20:00, el conjunto de la Ribera visitará a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, en un duelo que promete intensidad y donde la rotación será la protagonista.

Ante la seguidilla de partidos y la cercanía de compromisos clave en la Copa, el cuerpo técnico decidió darle descanso a los habituales titulares. Es una oportunidad de oro para aquellos que vienen sumando pocos minutos y buscan ganarse un lugar definitivo en el once inicial.

Datos del partido: Hora y TV

Hora: 20:00

20:00 Estadio: Norberto Tomaghello (Varela)

Norberto Tomaghello (Varela) Árbitro: A designar.

A designar. Transmisión: El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium.

Las probables formaciones

Aunque no hubo confirmación oficial tras la última práctica, el equipo que saltaría a la cancha en Varela estaría conformado por:

Boca Juniors: Javier García; Dylan Gorosito, Aaron Anselmino, Nicolás Figal, Marcelo Saracchi; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado; Vicente Taborda; Lucas Janson y Miguel Merentiel.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Nicolás Tripichio, Esteban Burgos, Santiago Ramos Mingo, Darío Cáceres; Julián López, Kevin Gutiérrez, Alexis Soto; Gabriel Alanís, Nicolás Fernández y Gastón Togni.

Un escenario de paridad

Boca llega con la necesidad de no perder pisada en los puestos de arriba, mientras que el equipo de Florencio Varela se hace fuerte de local y buscará aprovechar el recambio xeneize para quedarse con los tres puntos. Para los fanáticos neuquinos, será una noche de fútbol ideal para seguir de cerca a las promesas del club que piden pista.