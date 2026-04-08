River en la Copa Sudamericana: ¿A qué hora juega, qué canal lo transmite y cómo forma el Millonario?

El equipo de Núñez busca un triunfo clave en el certamen continental para consolidar su camino. Te contamos los detalles del horario, la TV para Neuquén y el once que prepara el técnico para esta noche.

River Plate vuelve a la escena internacional y la expectativa en Neuquén y el Alto Valle es total. En el marco de una nueva jornada de la Copa Sudamericana, el conjunto “Millonario” busca imponer condiciones y traerse un resultado positivo que lo acomode en la tabla de posiciones del grupo. Con un presente que combina ráfagas de buen fútbol y la necesidad de ajustar piezas en defensa, el equipo de Núñez se juega una parada brava.

Para los hinchas que seguirán el encuentro desde nuestra región, el partido está programado para las 21:30 (hora argentina). La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, aunque como siempre, el minuto a minuto con análisis local lo tendrás en nuestras redes.

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador ha mantenido el hermetismo hasta último momento, pero se prevé un esquema ofensivo. La gran duda pasa por el sector medio: la inclusión de un volante de marca extra para contener las transiciones del rival o apostar por el tridente creativo que viene dando resultados en el torneo doméstico.

Formaciones probables:

River Plate: [Nombre del arquero]; [Defensores]; [Mediocampistas]; [Delanteros].

[Nombre del arquero]; [Defensores]; [Mediocampistas]; [Delanteros]. El Rival: [Detalles breves de la alineación probable del oponente].

El arbitraje estará bajo la lupa tras las polémicas de la última semana, y River sabe que en la Sudamericana cualquier error se paga caro. Para el hincha neuquino, el ritual frente a la pantalla comienza temprano, y en Neuquen.com te mantendremos informado sobre cualquier cambio de último momento en el vestuario.