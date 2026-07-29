Lucho SSJ en Neuquén: fecha, lugar y venta de entradas para “El Trap de la City”

El referente del trap nacional surgido en El Quinto Escalón llega por primera vez a la ciudad. Todos los detalles sobre el show, horarios y dónde conseguir los tickets.

El próximo 31 de julio, la ciudad se convertirá en el epicentro de la música urbana con la llegada de Lucho SSJ a Mood Live. El artista, referente indiscutido de la nueva generación del trap argentino, presentará su espectáculo “El Trap de la City” por primera vez ante el público neuquino, en lo que promete ser uno de los eventos más destacados del año.

Surgido de la histórica competencia de freestyle El Quinto Escalón, Lucho ha consolidado una carrera pionera basándose en la evolución artística y una profunda conexión con su audiencia. Su trayectoria incluye colaboraciones con grandes nombres de la escena urbana como Duki, Khea, Bhavi, Neo Pistea, YSY A, Lit Killah y Dani Ribba. Además, ha llevado su música a importantes escenarios de Argentina, España, México, Chile y otros países de Latinoamérica.

El show en la capital neuquina propondrá un recorrido por toda su carrera, repasando los mayores éxitos que combinan su característica crudeza, introspección y las melodías que marcaron a toda una generación.

Coordenadas del evento y entradas

La cita está programada para el 31 de julio en Mood Live, ubicado en Ministro González 40 (NQN). La apertura de puertas será a las 20:00 horas, mientras que el show en vivo comenzará puntualmente a las 21:00 horas.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de las plataformas digitales luchossj.com.ar y protickets.com.ar. Para quienes prefieran la compra presencial, los tickets están disponibles en la boletería de Mood, que funciona de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas, y por la tarde, de miércoles a domingo de 19:00 a 23:00 horas.