Jorge Sapag destacó el rol de Vaca Muerta frente al FMI: un cambio histórico para la economía nacional

Con la visita de Kristalina Georgieva a Loma Campana, el exgobernador analizó el impacto macroeconómico de Vaca Muerta. En diálogo con Rivadavia Neuquén, remarcó la importancia de brindar previsibilidad y potenciar las inversiones para garantizar la soberanía energética.

La visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la provincia de Neuquén pone nuevamente el foco global en Vaca Muerta. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el exgobernador Jorge Sapag dimensionó lo que significa esta recorrida por Loma Campana, el primer desarrollo no convencional fuera de Norteamérica que impulsaron YPF y Chevron. “Nosotros tenemos que dar previsibilidad del cumplimiento de los compromisos internacionales”, aseguró el exmandatario, subrayando que el yacimiento es la principal garantía frente a los 64.000 millones de dólares que el país le adeuda al organismo de crédito y a otros actores internacionales.

Motor energético y alivio fiscal

Sapag fue categórico al contrastar el escenario energético actual con el de la década pasada. Mientras que en 2012 Argentina enfrentaba un déficit en la balanza energética de 12.000 millones de dólares, este año Vaca Muerta permitirá un superávit por exactamente el mismo monto. Este cambio de paradigma no solo garantiza el funcionamiento diario del sistema industrial, el transporte y los hogares, sino que representa una inyección masiva de recursos para las arcas públicas.

De cada 100 dólares que se facturan por la actividad en la cuenca, 40 se destinan al pago de impuestos y regalías. “De Vaca Muerta recibe fondos desde el norte hasta el sur de Argentina”, explicó, detallando que un 15% de esa renta queda en la Nación, alrededor de un 14% en Neuquén y el 10% restante se distribuye entre las demás provincias mediante la coparticipación. Según datos recientes de la Secretaría de Energía, la producción no convencional de Neuquén empuja la balanza comercial del país a niveles récord, consolidando al sector como el segundo mayor aportante de divisas después del agro.

Autonomía provincial y cuidado ambiental

Durante la entrevista, el referente político también se pronunció sobre los debates en torno a la legislación de tierras y la apertura a inversiones extranjeras. Fue tajante al defender el artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. En ese sentido, remarcó que cualquier modificación legal respecto a la propiedad o uso del suelo debe quedar bajo el estricto control y regulación de las legislaturas provinciales, para proteger áreas de frontera, lagos y recursos estratégicos de imposiciones centralistas.

El impacto ambiental de la industria petrolera también tuvo su espacio en el análisis. Sapag reconoció la huella de carbono de la actividad y enfatizó la urgencia de mitigarla a través de políticas concretas como la reforestación, señalando que las más de un millón de hectáreas de parques nacionales ubicadas entre Neuquén y Río Negro son fundamentales para compensar las emisiones de la región.

Un futuro orientado a la exportación

Mirando hacia adelante, el exgobernador proyectó un salto productivo histórico. Destacó el crecimiento sostenido de las exportaciones —que en el primer semestre llegaron a superar a productos tradicionales del campo argentino— y anticipó el impacto de las obras de infraestructura en marcha. Con inversiones que rondan los 12.000 millones de dólares anuales y el horizonte de los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) y nuevos oleoductos hacia el Atlántico, Vaca Muerta se consolida no solo como el motor interno del país, sino como un proveedor de peso en el mapa energético global.

El impacto de Vaca Muerta para estabilizar la economía y cumplir con el FMI

El desarrollo acelerado de Vaca Muerta ha dejado de ser una promesa a futuro para convertirse en la herramienta más sólida que tiene Argentina para equilibrar su balanza energética y cumplir con sus obligaciones externas. La reciente visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la cuenca neuquina no fue casual: el yacimiento es la llave maestra para generar las divisas que el país necesita de manera urgente.

Así lo analizó el exgobernador de la provincia, Jorge Sapag: “Nosotros (Argentina) somos los principales deudores del FMI”, recordó el dirigente, en referencia a los compromisos de deuda que superan los 44.000 millones de dólares. Frente a este pasivo histórico, la visita de Georgieva a las instalaciones generadoras de divisas representa, un mensaje de tranquilidad hacia los mercados internacionales.

Un motor que enciende al país entero

El peso específico del yacimiento no convencional es contundente en los números diarios. Actualmente, concentra el 75% de la producción de gas y el 70% del petróleo a nivel nacional. Este volumen de actividad no solo impacta en los grandes balances fiscales, sino en la cotidianidad de todos los argentinos, desde encender la hornalla hasta poner en marcha el entramado industrial del país.

Lejos de los años de déficit energético que obligaban a importar recursos por cifras exorbitantes (con picos negativos de 12.000 millones de dólares en 2012), hoy el escenario se revirtió por completo. Para este año, se proyecta que la cuenca genere un superávit en la balanza energética cercano a los 12.000 millones de dólares, impulsado por exportaciones que marcan récords históricos y logran superar a sectores tradicionales de exportación agropecuaria.

“Vaca Muerta no es una promesa, es una realidad que está generando seguridad energética para la República, pero al mismo tiempo le está dando previsibilidad al Banco Central”, destacó Sapag durante la entrevista.

Regalías y el debate por los recursos provinciales

Más allá del impacto nacional, la producción de hidrocarburos diagrama el mapa financiero local. Del total bruto de facturación del petróleo y gas, alrededor de un 40% se destina al pago de impuestos y regalías. De esa porción, un 15% ingresa a la Tesorería de la Nación, mientras que entre un 14% y 15% conforma las regalías que recibe la provincia del Neuquén, consolidando así los fondos destinados a servicios y obras.

El desarrollo a gran escala ha demandado hasta el momento inversiones por 80.000 millones de dólares, con proyecciones de alcanzar un techo de 250.000 millones de dólares en inversiones comprometidas a largo plazo.

Sustentabilidad y bloque regional

Sapag también puso el foco en la necesidad de una explotación responsable, enfatizando que no debe desatenderse el cuidado del aire, la tierra y el agua de la región. Aunque Argentina aporta menos del 1% de las emisiones globales de CO2, el exgobernador insistió en la necesidad de aplicar políticas de reforestación y mitigación sobre vastas extensiones de hectáreas patagónicas para neutralizar la huella de carbono local.

Por último, remarcó la importancia de mantener una alianza estratégica sólida entre Neuquén y Río Negro. Ambas provincias comparten mucho más que sus ríos y parques nacionales; hoy conforman un bloque patagónico inquebrantable que busca fortalecer el manejo de sus recursos naturales, fundamentalmente de cara a los debates legislativos nacionales sobre el futuro régimen legal para el desarrollo y control de las tierras.