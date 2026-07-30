Novedades en la estafa de la Cooperativa 127 Hectáreas: damnificados exigen respuestas definitivas

En diálogo con Rivadavia Neuquén, una de las víctimas detalló el hartazgo tras 20 años de pagos irregulares vinculados a la estafa de la Cooperativa 127 Hectáreas, mientras el Ejecutivo provincial conformó una comisión auditora.

El conflicto por la estafa de la Cooperativa 127 Hectáreas suma un nuevo capítulo en medio de la creciente desesperación de cientos de familias neuquinas. Tras años de promesas incumplidas y aportes económicos sistemáticos, los adjudicatarios que aún esperan por su techo propio denuncian la inacción de las autoridades y exigen una solución habitacional directa por parte del Estado, sin intermediarios.

Un hartazgo de casi dos décadas

El origen del conflicto se remonta a 2006, cuando la organización liderada por Jorge Salas prometió la construcción de un millar de casas. Sin embargo, para muchos el sueño mutó en una pesadilla financiera. Ema Ibáñez Castillo, damnificada del sector Futuros Desarrollos (ubicado en la zona de la meseta), relató que hay familias que llevan hasta 20 años pagando la cuota de socios, además de haber abonado sumas millonarias por conceptos como “movimiento de suelo” y “cordón cuneta”, sin ver un solo ladrillo.

La situación se agrava al constatar las irregularidades en la asignación de las unidades. Según los testimonios, se institucionalizó el pago de “carpetas” (sobornos que en 2018 rondaban los 100.000 pesos) para saltar el orden de prelación, dejando a los socios históricos relegados. Actualmente, el déficit habitacional en la ciudad de Neuquén supera las 20.000 viviendas [VERIFICAR], un contexto crítico que hace aún más grave la retención de estos desarrollos sociales.

Vínculos políticos y desconfianza en la auditoría

Recientemente, el Poder Ejecutivo provincial conformó una comisión para auditar a la cooperativa, integrada por miembros del Ministerio de Infraestructura, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Escribanía General de Gobierno. No obstante, la medida genera desconfianza entre las víctimas debido a los presuntos vínculos de amistad entre Jorge Salas y figuras del gabinete provincial, como el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, o el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

“Lo que nosotros necesitamos es la solución habitacional por lo que llevamos años pagando a la cooperativa”, reclamó Ibáñez Castillo, evidenciando el desgaste de lidiar con una estructura que hoy consideran obsoleta y perjudicial.

El reclamo: trato directo con el Estado

El pedido de los más de 1.400 damnificados que restan es claro: buscan que la cooperativa sea disuelta o intervenida de manera definitiva y que el Estado asuma el control total de las entregas. Las viviendas de carácter social son financiadas y construidas por el IPVU sobre tierras de dominio provincial, por lo que los vecinos consideran injustificable tener que seguir abonando cuotas o “peajes” a una entidad privada que no ejecutó las obras ni dotó a los lotes de servicios básicos como la red de gas.

Mientras los plazos legales de la comisión auditora siguen corriendo (sin una fecha de cierre estipulada más allá de los 60 días iniciales), las víctimas advierten que no bajarán los brazos. Tras años de denuncias archivadas por la Justicia, la presión social se perfila como la única herramienta para desarticular un modelo que, durante mucho tiempo, hizo política con la necesidad habitacional de los neuquinos.