El cierre del primer curso de dirección de la Orquesta Sinfónica del Neuquén promete a sala llena

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el maestro Andrés Tolcachir detalló cómo se preparan para el concierto que coronará este inédito perfeccionamiento internacional. Cinco jóvenes talentos latinoamericanos tomarán la batuta este viernes en el Cine Teatro Español.

La Orquesta Sinfónica del Neuquén cerrará una semana de intenso trabajo este viernes 31 a las 21 horas, cuando suba al escenario del emblemático Cine Teatro Español. El evento marcará el broche de oro del primer curso de dirección orquestal dictado en la provincia, una iniciativa organizada por la Fundación BPN que consolida a la región como un faro de formación cultural.

Un semillero de talentos con impronta latina

La convocatoria para este espacio académico superó las expectativas. Según detalló el director titular de la orquesta, Andrés Tolcachir, treinta jóvenes profesionales de toda Latinoamérica se postularon para participar. Se recibieron solicitudes de Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, El Salvador y distintos puntos de la Argentina.

Tras una etapa de rigurosa selección, el cupo quedó reducido a un grupo reducido de alumnos oyentes y solo cinco alumnos activos. Estos últimos fueron los encargados de guiar a los músicos durante los ensayos y serán quienes tomen la batuta de forma oficial frente al público en la gala de clausura.

El trabajo de estos días se enfocó en los matices y en la visión personal de cada músico. Al respecto, Tolcachir utilizó una clara analogía para explicar el rol de los aspirantes: “Leemos el mismo texto, pero necesariamente lo vamos a hacer de manera diferente. Todos vamos a hacer con las mismas palabras, con la misma puntuación, algo distinto, haciendo más énfasis en una palabra o en un verso que en otro. Esa es la diferencia en la interpretación”.

El repertorio: clásicos indiscutibles

El programa elegido para la noche del viernes representa un verdadero desafío técnico y emotivo, estructurado de manera tal que los cinco directores invitados puedan lucirse en diferentes tramos de la velada.

En la primera parte sonará la Obertura Trágica de Johannes Brahms, una pieza orquestal de profunda intensidad dramática estrenada en Viena en 1880. Luego, será el turno de la monumental Sinfonía N° 9 “Del Nuevo Mundo” del compositor checo Antonín Dvořák. Al contar con cuatro movimientos bien definidos, esta sinfonía resulta ideal para que la batuta vaya rotando entre los alumnos del curso.

Coordenadas para una noche de gala

Como ya es costumbre en las presentaciones de este ensamble, se espera un gran marco de público. La demanda sostenida de música clásica en la región suele agotar rápidamente la capacidad aproximada de 600 butacas que posee la histórica sala neuquina [VERIFICAR].

Los pases para el concierto ya se encuentran disponibles. Tienen un valor general de $25.000, mientras que los jubilados pueden acceder a un ticket con descuento por $20.000.