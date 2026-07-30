Actividades gratuitas, auge del bádminton y eventos internacionales en la Ciudad Deportiva de Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el director de Deporte Social y Comunitario, Alejandro Zambón, detalló la inmensa oferta pública de la Ciudad Deportiva de Neuquén, el sorpresivo furor por nuevas disciplinas y la llegada de competencias de talla mundial a la provincia.

La Ciudad Deportiva de Neuquén se consolida como el gran núcleo del desarrollo físico y recreativo de la provincia, ofreciendo un abanico de oportunidades libres y gratuitas para todas las edades. Con la llegada del frío y la lluvia, el director general de Deporte Social y Comunitario, Alejandro Zambón, explicó que las actividades bajo techo toman un protagonismo excluyente, volcando a los neuquinos a disciplinas bajo techo como el tenis de mesa, el vóley y el newcom.

El sorpresivo boom del bádminton

Uno de los datos más llamativos de la actualidad deportiva local es el crecimiento exponencial del bádminton que, junto al newcom (vóley adaptado para adultos mayores), lidera la expansión en la región. Al requerir solo dos personas para jugar, se ha vuelto una opción muy accesible, sobre todo en el interior provincial.

Impulsada por la Federación y la Liga Neuquina, la disciplina recorre el territorio con clínicas gratuitas en localidades como Plaza Huincul y comisiones de fomento como Barrancas. El nivel es tan alto que Neuquén ya cuenta con campeones sudamericanos y entrenadores en la selección nacional, como Serafín Zayas. Este deporte, que es disciplina olímpica desde 1992 [VERIFICAR], se caracteriza por su enorme dinamismo y velocidad, utilizando una pluma muy liviana y raquetas finas.

Infraestructura de élite al servicio de la comunidad

El inmenso predio provincial funciona bajo un concepto abierto, similar al de una plaza, al que los vecinos pueden acceder libremente contando con seguro médico ante emergencias. La gran joya de las instalaciones es la cancha de hockey a base de agua, la única en toda la Patagonia. Este césped sintético especial debe mantenerse constantemente mojado (regado los 365 días del año) para garantizar un juego mucho más rápido y preciso, siendo un privilegio enorme para los seleccionados locales que la utilizan para entrenar.

Además, el complejo dispone de una pista de atletismo profesional, que en el mes de septiembre será sede del Torneo Silvia Rosetti para escuelas primarias de Neuquén, Plottier, Centenario y el interior. La infraestructura se completa con canchas de básquet 3×3, un pantrack destinado a bicicletas, rollers, BMX y skate, y múltiples gimnasios polideportivos equipados para vóley y con ring de boxeo.

El recinto también alberga a tres instituciones deportivas (Club Villa Iris, Club Río Grande y Club Patagonia) que, mediante convenios provinciales, ofrecen cupos libres a la comunidad. Toda esta propuesta se complementa a pocos metros con la pista de ciclismo y patín carrera ubicada sobre la calle Ignacio Rivas.

Espectáculos internacionales de primer nivel

Más allá de la amplia oferta recreativa diaria, la provincia se prepara para recibir eventos de magnitud global. A través de un acuerdo entre el gobierno y el sector privado, la prestigiosa Copa Davis llegará al remodelado estadio Ruca Che, marcando un hito histórico de jerarquía internacional para la región que habitualmente acostumbra a recibir eventos de motor, como el Turismo Carretera [VERIFICAR].

A esta agenda deportiva sin precedentes se suma la reciente llegada de la selección femenina de vóley de China, que disputará una atractiva serie de partidos amistosos contra la selección argentina, consolidando a Neuquén como un epicentro deportivo de excelencia.