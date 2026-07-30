Baba Yaga Rock festeja sus 12 años de música con un show en Mood

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el bajista de la formación local repasó la trayectoria del grupo y anticipó el recital que darán esta noche. Conocé los detalles de Baba Yaga Rock, el cuarteto que sigue pisando fuerte en la escena regional.

La banda neuquina Baba Yaga Rock se prepara para vivir una velada especial esta noche a las 21 horas, cuando se suban al escenario de Mood, uno de los recintos más convocantes del centro capitalino [VERIFICAR: ubicado en la calle Ministro González al 40]. Con una década de historia sobre los hombros, el grupo buscará revalidar el excelente nivel musical que los viene posicionando en la región.

De la escena under al centro neuquino

El proyecto musical, que nació hace más de una década, transita un presente de gran actividad y reconocimiento. Pablo Carrupán, bajista del grupo, destacó el valor de esta nueva fecha para la banda: “Ya tenemos 12 años de trayectoria por acá, trabajando siempre en la zona under, y ahora tenemos esta gran fecha en un lugar tan privilegiado para la ciudad de Neuquén”.

La presentación en Mood llega como un paso natural luego de un año de mucha exposición. Recientemente, el cuarteto logró una importante visibilidad tras ser convocados en la Fiesta de la Confluencia de Sabores [VERIFICAR: evento gastronómico y cultural que reúne a miles de vecinos en el Parque Sur] y tras haber participado en el certamen Pre Confluencia durante el mes de septiembre.

Un sonido ecléctico y sin etiquetas

A la hora de definir su identidad musical, los integrantes prefieren no encasillarse. “Hacemos un estilo alternativo. Nuestras canciones van fluctuando; pasamos por algo de reggae, algo de funky, algo de stoner y rock clásico”, explicó Carrupán. Esta flexibilidad creativa es la que les permite jugar con distintos matices y mantener una propuesta fresca y original dentro del rock local.

Actualmente, la formación se completa con Will Quispe en la voz, Ariel Cruz en la batería, Edu Andreux en guitarra y Pablo Carrupán en el bajo.

El origen cinéfilo del grupo

El nombre de la banda no pasa desapercibido y tiene una clara referencia a la cultura pop contemporánea. Según relató el bajista, la inspiración surgió de la franquicia cinematográfica protagonizada por Keanu Reeves: “Proviene de la película John Wick (Un día para matar). Andábamos buscando un nombre fácil, corto y sencillo, y quedó Baba Yaga Rock”.

Las entradas para el show de esta noche, que promete extenderse con un formato de “tercer tiempo” para que el público comparta con los músicos, ya se encuentran a la venta y han superado las expectativas iniciales de la banda.